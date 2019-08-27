Китай приготовился силой подавить бунт в Гонконге

Спустя пять лет после провала «революции зонтиков» в Гонконге набирает силу новая попытка цветной революции. Протесты выглядят все более опасными, поскольку иностранные провокаторы активировали реальные болевые точки мегаполиса. В Китае это видят — и все чаще заявляют о своем праве применить силу. Но есть риск, что станет только хуже.

Противостояние демонстрантов и полиции в Гонконге дошло до такого уровня насилия, который откровенно пугает горожан. Оппозиционеры нападают на правоохранителей с камнями, железными прутьями и коктейлями Молотова, те в ответ впервые применяют водометы. В минувшее воскресенье один из атакованных толпой офицеров вынужден был достать табельное оружие и произвести предупредительный выстрел в воздух. А в понедельник власти жестко разогнали толпу из нескольких сот человек, одновременно светивших лазерными указками в окна полицейского участка.

В масштабах хронически бунтующего Парижа или сепаратистской Барселоны это выглядит, конечно, детскими шалостями. Но для Гонконга — одного из самых мирных и безопасных мегаполисов Азии — происходящее просто немыслимо. «Не допустим вооруженного противостояния на наших улицах!» — таков общий смысл первополосных публикаций местных газет.

В новом издании гонконгской «цветной революции» немало интересных моментов, которые ускользают от внимания мировой прессы. Например, по официальной версии, принятой в большинстве СМИ, протесты начались после того, как местная демократическая общественность восстала против законопроекта об экстрадиции, который собираются принять власти города-государства.

Этот законопроект правозащитники позиционируют как «издевательство», хотя соглашения о взаимной экстрадиции существуют между многими странами (между Россией и Китаем такого, впрочем, нет). А поводом к его возникновению стал юридический казус, по-настоящему уникальный для всего остального мира.

Кошмар в розовом чемодане

В феврале 2018 года гонконгский студент Чан Тонкай пригласил свою беременную любовницу на каникулы в Тайбэй, столицу Тайваня. Пара провела там несколько дней, однако в ночь на 17 февраля поссорилась — не могла решить, как упаковать вещи в новый розовый чемодан, купленный на местном рынке. В пылу ссоры девушка заявила партнеру, что беременна не от него, и показала на своем мобильнике видео, на котором занималась сексом с другим мужчиной.

Чан Тонкай ударил девушку головой об стену, задушил ее, а тело положил в тот самый розовый чемодан. Утром он вывез труп в местный парк и спрятал его в кустах, после чего вернулся в Гонконг. Там он неоднократно снимал деньги с банковской карточки бывшей возлюбленной, в то время как ее родители вели бесплодные поиски. Наконец полицейские Тайбэя нашли тело в парке и изъяли записи с камер видеонаблюдения в отеле, где произошла трагедия.

Все улики указывали на студента. Гонконгские следователи пригласили его на допрос, и он быстро во всем сознался. Однако сохранившиеся с колониальных времен законы устроены так, что за преступление, совершенное на Тайване или в любой другой части Китая, кроме самого Гонконга, Чан Тонкая судить нельзя. Ему вменили только «отмывание денег» (то есть снятие наличных с карты любовницы) и приговорили к 11 месяцам тюрьмы.

На Тайване ему полагался бы пожизненный срок. Однако выдать убийцу Тайбэю власти Гонконга тоже не могли: город является не только финансовым, но и юридическим офшором, соглашений об экстрадиции с Тайванем, Макао и материковым Китаем у него нет.

В октябре Чан Тонкай должен выйти на свободу. И чтобы правосудие в его случае сработало нормально, был придуман законопроект об экстрадиции подозреваемых между всеми частями КНР. Однако бурные протесты «демократической общественности» затормозили его принятие, хотя необходимость выдачи преступника в данном случае очевидна для каждого.

Преступление Чан Тонкая потрясло Тайвань. Но сегодня тайваньские студенты и правозащитники «в едином порыве» выходят на улицы, чтобы поддержать гонконгских протестантов. На то есть причина.

Власти Тайваня используют тему гонконгских протестов, чтобы дискредитировать схему «одна страна, две системы», в рамках которой КНР уживается с Гонконгом и Макао и которую лидер Китая Си Цзиньпин предложил для объединения с Тайванем. «Пока я на посту, Тайвань не станет вторым Гонконгом», — заявила президент Тайваня Цай Инвэнь

Голодный город

История с законом об экстрадиции вскрыла реальную проблему современного Гонконга — его архаичное, унаследованное от англичан законодательство, не имеющее важных точек соприкосновения с юридической практикой, принятой во всем мире.

И это не единичный случай. Протесты студентов Гонконга вызваны не только иностранными провокациями (хотя американские и английские спецслужбисты окормляют местный майдан практически в открытую). Демонстрации по-своему канализируют накопившееся у жителей мегаполиса недовольство.

Новая «цветная революция» так опасна именно потому, что у нее, помимо заграничных спонсоров, есть и реальные истоки на местах.

Со времен присоединения Гонконга к Китаю в город хлынуло множество финансовых потоков. Здесь стали хранить свои накопления коррумпированные чиновники и китайские олигархи. В недвижимость инвестировала крупная буржуазия. Китайский средний класс приезжал развлекаться с материка.

Как ни странно, это привилегированное положение принесло местным жителям огромное социальное расслоение. Только за последние десять лет цена на местную недвижимость выросла в три раза. За ней потянулись цены на аренду, еду, медицину. Сегодня Гонконг — один из самых дорогих городов мира.

Его население разделилось на две неравные части. Меньшая из них — домовладельцы, чьи доходы растут по экспоненте. Большая — арендаторы жилья, у которых ежемесячные платежи съедают значительную часть доходов. Именно в Гонконге люди покупают себе один-два квадратных метра недвижимости с целью инвестиции. Именно здесь приезжие теснятся в гигантских «коммуналках», состоящих из крошечных клетушек площадью три-четыре квадратных метра, или вообще из «капсул» — коек с занавесками.

Средний класс давно привык закупаться на неделю на новых территориях — в материковом Китае. Там дешевле еда, можно быстро пройти медицинское обследование или сделать столь любимый китайцами массаж ступней. В самом Гонконге ценник на еду и услуги просто запретительный.

В последнее время даже состоятельные гонконгцы начинают экономить даже на продуктах. Люди все реже едят в кафе, все чаще готовят дома, а за покупками ходят на рынки ближе к их закрытию — тогда можно сторговаться подешевле. Супермаркеты принадлежат крупным корпорациям, которые, благодаря картельному сговору, нещадно задирают цены.