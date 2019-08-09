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Захарова прокомментировала карту с «японскими Курилами» 

Rambler News Service + ещё 7 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неправомочным обозначение Южный Курил территорией Японии на карте страны, опубликованной на официальном сайте Олимпиады-2020.
«Помимо юридической стороны этого дела, есть еще сторона, которая связана с той самой атмосферой, которую в том числе, по просьбе Токио и при согласии Токио, наши две стороны, в том числе государственные органы, пытаются сформировать для решения остающихся сложных вопросов. Такие действия явно не идут на пользу создания подобной атмосферы, но точно, могу сказать, ее отравляют», — сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
По ее мнению, подобные действия вредят в том числе и самой Японии. Ранее Япония обозначила Южные Курилы частью своей территории, опубликовав на официальном сайте Олимпиады-2020 соответствующую карту страны. Карта находится в разделе маршрута олимпийского огня. На ней видно, что российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи включены в префектуру острова Хоккайдо, принадлежащего Японии.
Впоследствии МИД РФ вручил посольству Японии в России ноту протеста в связи с инцидентом. В конце июня произошел похожий инцидент. На официальном сайте саммита G20, прошедшего в японской Осаке, появился видеоролик, в котором показали карту Японии с включенными в нее островами Курильской гряды.
Россия и Япония не подписали официальный мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за спорных территориальных вопросов, которые касаются островов в западной части Тихого океана — Южных Курил. Токио претендует на острова и считает их возвращение в состав страны необходимым условием заключения мирного договора с Россией. Москва же не признает притязания Японии на острова, так как Южные Курилы вошли в состав СССР согласно международным юридическим нормам.
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Комментарии1
Азия , Политика , Мария Захарова , МИД , Япония
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