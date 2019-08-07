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Япония отказалась принять протест России по вопросу южных Курил 

Lenta.ru + ещё 16 10 часов назад
Фото: Lenta.ru
Правительство Японии не приняло протест российской стороны по вопросу южных Курил. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.
Комментируя ноту протеста, врученную накануне послу Японии в России Тоёхисе Кодзуки заместителем министра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым, Суга заявил, что Токио не принимает этих протестов, считая подобные представления от Москвы неприемлемыми.
6 августа в МИД России вручили Кодзуки ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Япония отрицает российский суверенитет над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группы маленьких островов Хабомаи. В Москве указывают на законность нахождения этих территорий в составе России.
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Азия , МИД , ИТАР-ТАСС , Япония
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