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Россияне призывают помочь голодающим в Туркменистане 

Рамблер 8 часов назад
Фото: ТАСС
Большинство россиян (52%), принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, надеются и верят в то, что российской стороной будет оказана помощь приваживающему в Туркменистане русскому населению. Речь идет о продовольственном кризисе, который сейчас переживает страна.
28% респондентов не хотят загадывать, удастся ли России помочь русскому населению в Туркменистане, поскольку понимают, что количество русских на территории государства достаточно велико.
У 20% опрошенных прогнозы на этот счет не очень положительные, поскольку они не верят в то, что Россия захочет выделить необходимый бюджет для российских граждан, но призывают это сделать.
Всего в опросе приняли участие 5110 человек.
Ранее сайт телекомпании Al Jazeera опубликовал доклад британских экспертов, которые констатировали, что экономика Туркменистана находится в самом затяжном кризисе с момента выхода страны из состава СССР. В последние месяцы ситуация усугубилась из-за возникновения гиперинфляции, которая привела к нехватке продовольствия для нужд населения: на сегодняшний день продажа муки для граждан лимитирована 5 килограммами на человека в месяц. СМИ сообщают, что в очередях за продуктами возникают драки, есть человеческие жертвы. В некоторых регионах начался голод.
Комментарии4
Азия , Туркмения
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