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Раскрыта тайна роскошной жизни Ким Чен Ына 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Американские эксперты раскрыли один из путей поставки предметов роскоши лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Об этом сообщает CNN со ссылкой на вашингтонский Центр перспективных исследований в области обороны (C4ADS).
Его сотрудники потратили восемь месяцев и заявляют, что установили путь, которым в страну привезли два бронированных Mercedes-Maybach S600 стоимостью около 500 тысяч долларов каждый. Считается, что на одном из них Ким Чен Ын приехал на встречу с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в 2018 году. Эксперты для своего доклада изучили таможенные данные, коносаменты и другие находящиеся в открытом доступе документы.
Исследователи считают, что люксовые авто были отправлены из порта Роттердама (Нидерланды) 14 июня 2018 года. Оттуда они прибыли в китайский Далянь, затем отправились в японскую Осаку, а после оказались в южнокорейском Пусане. Затем след машин «размывается»: их отправили дальше на судне DN5505, которое сообщило, что направляется в российский город Находка.
Судно должно было приплыть на место в районе 5 октября, однако с 1 по 19 число передатчик не передавал данные о местоположении. Когда устройство вновь «вышло на связь», DN5505 был уже на обратном пути в Пусан. В докладе C4ADS отмечается, что транспондеры не передают данные, если суда находятся далеко в открытом море, однако их зачастую выключают специально, когда нарушают санкции.
2 ноября экипаж по прибытии предоставил документы о том, что перевозит антроцит из Находки. При этом в российском порту не оказалось информации о прибытии DN5505.
В то же время 7 октября транспортные самолеты Ил-76 из Северной Кореи незапланированно прилетали из Пхеньяна во Владивосток, и объяснений этому получить в северокорейском консульстве в городе американцам не удалось. «Мы не обнаружили прямых доказательств связи визитов грузовых самолетов и DN5505 (…) Однако, учитывая грузоподъемность самолетов и их роль в перевозке бронированных лимузинов Ким Чен Ына, возможно, что они могли забрать Mercedes», — указывают эксперты.
Концерн Daimler, которому принадлежит производство Mercedes-Benz, указал, что не имеет дел с Северной Кореей уже более 15 лет. В компании указали, что поставки покупателям тщательно проверяются, однако дальнейшие перепродажи уже находятся вне ее зоны ответственности. При этом установить точный путь невозможно, не зная идентификационных номером автомобилей.
Поставки предметов роскоши в Северную Корею наряду с другими товарами были запрещены после первого ядерного испытания в стране. Впоследствии список запрещенных товаров неоднократно расширялся.
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Комментарии
Азия , В мире , Чен Ким , CNN , Далянь , КНДР , Нидерланды , Осака , Пусан , Роттердам
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