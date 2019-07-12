The Wall Street Journal (США): шпионский скандал изобличает Китай, ведущий борьбу за влияние в Центральной Азии

The Wall Street Journal (США) отмечает, что руководство страны пытается найти золотую середину между стремлением к китайским инвестициям и страхом перед посягательствами гигантского восточного соседа. По мнению экспертов, Нур-Султан подает Пекину сигнал: не надо чрезмерно наглеть в Казахстане и заходить слишком далеко. Комментируя разразившийся в Казахстане шпионский скандал, авторотмечает, что руководство страны пытается найти золотую середину между стремлением к китайским инвестициям и страхом перед посягательствами гигантского восточного соседа. По мнению экспертов, Нур-Султан подает Пекину сигнал: не надо чрезмерно наглеть в Казахстане и заходить слишком далеко.

В этом году казахстанская контрразведка провела совершенно секретную операцию, проникнув в многоквартирный дом советской постройки и задержав там высокопоставленного советника из правительства, которому были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу Китая

Спустя несколько месяцев власти сделали нечто необычное. Они допустили утечку информации об этом деле в местные СМИ, открыто выступив против усиления китайского влияния в этой самой крупной и богатой стране Центральной Азии.

Арест бывшего агента советского КГБ Константина Сыроежкина, обвиненного в передаче секретных документов китайским шпионам, состоялся в сложный момент, когда руководство Казахстана пытается найти золотую середину между стремлением к китайским инвестициям и страхом перед посягательствами гигантского восточного соседа.

«Открыто рассказав об этой истории, казахи подали Китаю сигнал: не надо чрезмерно наглеть в Казахстане и заходить слишком далеко», — сказал специалист по Китаю из московской Высшей школы экономики Василий Кашин.

На протяжении десятилетий после распада Советского Союза казахстанские руководители стараются сохранять ровные отношения с Западом и со своими бывшими хозяевами из Москвы . Но в последние годы свои позиции усилил Китай, ставший новым и влиятельным игроком, и теперь Казахстану приходится искать равновесие между тремя силами.

В прошлом месяце новым президентом Казахстана был избран Касым-Жомарт Токаев, которого сделал своим преемником многолетний руководитель страны Нурсултан Назарбаев . Токаев пообещал поддерживать равновесие между интересами Китая, России и Запада. Он свободно говорит на русском, китайском и английском языках.

В своем недавнем интервью «Уолл-стрит джорнал» Токаев назвал Китай важным стратегическим партнером.

«У нас очень тесные отношения в экономической сфере, — сказал он. — В то же время мы развиваем политическое сотрудничество».

Но арест и обвинение в шпионаже Сыроежкина, который в Советском Союзе был одним из ведущих китаистов, указывает на то, что Казахстан серьезно обеспокоен растущим влиянием Китая и чувствует себя все более уязвимым, находясь на перекрестке азиатских путей.

Территория Казахстана простирается от западной границы Китая до восточных рубежей Европы. Именно в этой стране китайский руководитель Си Цзиньпин в 2013 году объявил о начале реализации своей инициативы «Один пояс, один путь». В прошлом году Китай был одним из главных инвесторов Казахстана, и близкие к правительству люди рассказывают, что объем займов, предоставляемых государственными китайскими банками и кредитными организациями этой стране, резко вырос, составив десятки миллиардов долларов. Однако сейчас официальные лица Казахстана заявляют, что Китай пытается воспользоваться этими экономическими связями для усиления своего политического влияния, а поэтому они стараются установить какие-то границы.

МИД Казахстана заявляет, что Китай является важным партнером в попытках этой центрально-азиатской страны установить баланс в отношениях с Россией и Западом. Однако официальный представитель этого ведомства не стал давать комментарии о том, использует ли Пекин те преимущества, которые ему дает усиливающееся влияние.

Китайский МИД на просьбу прокомментировать ситуацию не ответил.

«Присутствие Китая в Казахстане, его инвестиции, это начинает вызывать противоречия, и усиливается страх перед тем, что эта страна становится слишком влиятельной», — сказал эксперт по Китаю Руслан Изимов, работающий в Институте мировой экономики и политики в столице Нур-Султане.

Этот институт дает рекомендации правительству Казахстана.

Среди прочего, Пекин занимается лоббированием и недавно попросил правительство Казахстана дать разрешение китайским охранным организациям работать на его территории, что немыслимо для казахстанских служб безопасности.

В некоторых случаях китайские бизнесмены требуют доли в казахстанских компаниях, ставя это в качестве условия для продолжения финансирования крупных проектов. Не совсем понятно, каковы результаты этих переговоров.

В ответ на утверждения о том, что Сыроежкин работал на Пекин, Китай заявил:

«Эта новость высосана из пальца».

Американское присутствие в Центральной Азии ослабевает. Москва с ограниченным успехом пытается противостоять китайскому экономическому влиянию, используя свои давние политические связи с Казахстаном. Но даже российские представители в частном порядке признаются, что чувствуют, как их влияние в этой стране идет на убыль.

Дело против Сыроежкина может стать предупредительным выстрелом. Скорее всего, оно будет популярно в Казахстане, где среди части населения усиливаются антикитайские настроения, потому что Китай жестоко преследует мусульман уйгуров, живущих прямо по ту сторону казахстанской границы в северо-западном Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Миллионы уйгуров согнаны в лагеря на перевоспитание и отбывают там трудовую повинность, что очень не нравится казахам, у которых с уйгурами существуют культурные, языковые и религиозные связи. В этих лагерях находятся и некоторые этнические казахи. В 2016 году в Казахстане вспыхнули масштабные протесты, вынудившие правительство отказаться от планов продажи земли китайцам.

«Сейчас государство не хочет рекламировать свои связи с Китаем, потому что это очень болезненный вопрос», — сказал Изимов из Института мировой экономики и политики.

Президент Токаев в своем интервью опроверг предположения о том, что антикитайские настроения получили широкое распространение, заявив, что это пережиток прошлого.

Тем не менее торговые связи с Китаем процветают, и на долю этой страны приходится 12 процентов от общего объема торговли Казахстана. Но хотя торговля растет, похолодание в отношениях замедлило некоторые поддержанные государством и финансируемые Китаем крупные проекты, в том числе, проект строительства легкорельсовой транспортной системы в столице. Отдельная инвестиционная программа на 27 миллиардов долларов между китайскими и казахстанскими компаниями практически потерпела крах.

Дело против Сыроежкина, у которого казахстанское и российское гражданство, грозит еще большим ухудшением отношений. Он был арестован 19 февраля в своем родном городе Алматы.

Знакомые с ходом расследования люди говорят, что его обвиняют в передаче секретных документов людям, связанным с китайской разведкой. Другие информированные источники рассказывают, что Сыроежкину могли выплачивать деньги за его услуги.

Будучи высокопоставленным советником по отношениям с Китаем, он давал рекомендации Токаеву, который прежде занимал пост премьер-министра, по ведению переговоров с китайцами о демаркации казахстанско-китайской границы. Сыроежкин много писал о Китае, и в Советском Союзе его считали одним из главных экспертов по этой стране.

Получить комментарии в органах безопасности Казахстана не удалось. Связаться с Сыроежкиным и с его адвокатами тоже не получилось.

Китай ведет активную и обширную разведывательную деятельность в Азии, Европе и США, где его агенты вербуют американцев, предлагая им деньги и прочие виды вознаграждения. Американские суды выносят приговоры людям, которые шпионят на Китай.

Пекин также проводит разведывательную деятельность в России, хотя и считает ее стратегическим партнером. В России и Казахстане полуофициальные китайские аналитические центры выходят на контакт с людьми, которых считают подходящими для вербовки, а потом предлагают им деньги в обмен на информацию.