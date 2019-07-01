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Удар по LG и Samsung: Япония ввела санкции против Южной Кореи 

Ferra.ru 4 часа назад
Фото: Ferra.ru
В начале этого года Верховный суд Южной Кореи вынес решение по нескольким японским компаниям, в число которых вошли Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. и Mitsubishi Heavy Industries, которые использовали принудительный труд корейских граждан во время Второй мировой войны. По решению суда, эти компании должны выплатить компенсацию и начать процесс ареста некоторых активов для их ликвидации.
Правительство Японии не согласно с решением Верховного суда Южной Кореи и утверждает, что этот вопрос уже был урегулирован в 1965 году в рамках договора, который восстановил основные дипломатические отношения между двумя странами. Также правительство Японии просит поставить этот вопрос перед международной арбитражной комиссией. А пока Южная Корея не хочет идти на компромисс, японцы решили бить по корейской промышленности.
Так, министерство торговли Японии сегодня заявило, что ограничит экспорт некоторых материалов для производства техники в Южную Корею. В том числе это касается полиимидов, используемых той же Samsung Electronics при разработке своих гибких дисплеев. В список ограниченных поставок также войдут травильный газ и резисторы, используемые при изготовлении полупроводников. Это означает, что японские поставщики, желающие поставлять продукцию таким компаниям как Samsung и LG, должны будут предоставлять каждый контракт на утверждение. Озвученные министерством торговли нововведения должны вступить в силу уже 4 июля.
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Комментарии
Азия , Samsung , Южная Корея , Япония
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