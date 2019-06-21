Ургант поработал курьером

Телеведущий Иван Ургант примерил на себя образ доставщика еды. Ролик о том, как он разносит заказы петербуржцам, было показано в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. Запись доступна на YouTube

Ургант развозил заказы на самокате и с рюкзаком. Сначала он пришел к женщине с ребенком, которая была удивлена его видеть. Она призналась, что только приехала в город, и это будет ее первый обед в Петербурге.

Когда ведущий с пиццей постучался в дверь другой семьи, ему открыл подросток. Ургант попросил его позвать маму. Не видя, кто пришел, женщина не хотела выходить, но как только узнала знаменитость, заулыбалась. Затем к съемочной группе вышел еще один парень по имени Баграт, который был в трусах. Ургант предложил за 25 тысяч евро рассказать семье истории про Первый канал, но они отказались.