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Ургант поработал курьером 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: кадр передачи
Телеведущий Иван Ургант примерил на себя образ доставщика еды. Ролик о том, как он разносит заказы петербуржцам, было показано в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. Запись доступна на YouTube.
Ургант развозил заказы на самокате и с рюкзаком. Сначала он пришел к женщине с ребенком, которая была удивлена его видеть. Она призналась, что только приехала в город, и это будет ее первый обед в Петербурге.
Когда ведущий с пиццей постучался в дверь другой семьи, ему открыл подросток. Ургант попросил его позвать маму. Не видя, кто пришел, женщина не хотела выходить, но как только узнала знаменитость, заулыбалась. Затем к съемочной группе вышел еще один парень по имени Баграт, который был в трусах. Ургант предложил за 25 тысяч евро рассказать семье истории про Первый канал, но они отказались.
Ранее, в конце мая 2019 года, Ургант высмеял нападение российского чиновника на репортера. Ведущий сыграл роль журналиста, а его соведущий Дмитрий Хрусталев накинулся на него, не желая отвечать на вопросы.
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Комментарии
Азия , Иван Ургант , Дмитрий Хрусталев
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