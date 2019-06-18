Китай нашел решение иранского ядерного вопроса

Китай активно содействует возврату к соглашению по ядерной проблеме Ирана (Совместному всеобъемлющему плану действий). Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И, передает ТАСС.

«Мы не изменим свою позицию и будем твердо настаивать на сохранении всеобъемлющего соглашения по ядерной проблеме Ирана», — заявил дипломат. Ван И заявил, что Китай поддерживает контакты с другими сторонами и уже добился «определенного прогресса».

Китайский министр также отметил, что его страна выступает против односторонних санкций. «Я считаю, что международное сообщество должно объединить усилия для того, чтобы противостоять однобоким мерам и гегемонии», — сказал Ван И.

17 июня сообщалось, что Иран в течение 10 дней превысит лимит низкообогащенного урана, предусмотренный ядерной сделкой.

Договор СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

Участниками ДНЯО являются почти все государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и Южного Судана. По договору страны, не обладающие ядерным оружием, обязуются его не производить и не принимать от других государств.