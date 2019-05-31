Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МИД Южной Кореи попросила Венгрию скорее поднять затонувшее судно 

РИА Новости + ещё 48 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
ТОКИО, 31 мая — РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва, которая находится в Венгрии в связи с трагедией на Дунае, потребовала «скорейшего поднятия судна», а также расширения области поисков при поддержке примкнувших к спасательной операции стран.
Прогулочный катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта после столкновения с другим судном. По данным полиции, семь человек погибли, 21 считается пропавшим без вести. По сообщению агентства Рёнхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству использовать все возможные средства при поиске пропавших при крушении.
По данным полиции, прогулочный катер после столкновения с круизным судном Sigyn компании Viking Cruises ушел под воду в течение семи секунд.
"Я попросила о скорейшем подъеме судна, а также предпринять меры для недопущения утраты тел, и чтобы область поисков была расширена при сотрудничестве с примкнувшими странами", — цитирует агентство Ренхап заявление Кан Гён Хва в ходе пресс-конференции в венгерской столице.
Накануне МИД Южной Кореи обратился к Хорватии, Сербии, Румынии, Болгарии и Украине с просьбой оказать помощь в поисках и спасении пропавших при аварии с катером на Дунае в Венгрии.
Последние новости
«Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию Поиграл и умер: популярное увлечение вошло в список заболеваний Волочковой отказали в трате госсредств
Комментарии
Азия , МИД , РИА Новости , Будапешт , Венгрия , Южная Корея
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не так рассчитали: Рейтинг Путина резко вырос385
Канадский военный самолет засекли над Москвой2
Запретить въезд: Москва расширяет «черный список»50
Слишком красива для работы155
Против Порошенко возбудили дело о захвате власти9
Видео
01:05
Голикова объяснила странный перенос выходных
Общество
02:06
Журналистов пустили на борт «запасного Пентагона»
Армия В мире
02:40
Скандал на «Евровидении»: Итоги конкурса не пересмотрят
Шоу-бизнес
01:14
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира
Политика
00:34
Порошенко возглавил новую партию
В мире Украина
06:07
Беглого банкира связали с убийством миллиардера Минеева
Происшествия
01:38
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
Происшествия
01:00
Рада едва не признала Крым частью России
Украина В мире
02:55
Кузьмин рассказал, почему расстался с Пугачевой
Шоу-бизнес
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение