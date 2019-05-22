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МИД Японии попросил называть чиновников в «японском стиле» 

Газета.Ru + ещё 3 22 мая 2019
Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что попросить зарубежные СМИ называть спикеров в японском стиле — сначала писать фамилию, потом имя, сообщает «Би-би-си».
Так, СМИ отмечают, чтьо премьер-министр Синдзо Абэ теперь станет Абе Синдзо.
По словам Коно, эта практика уже давно используется с другими азиатскими именами, как в случае с северокорейским президентом Ким Чен Ыном или главой КНР Си Цзиньпином.
"Я планирую обратиться к международным медиа-организациям с просьбой сделать это. И отечественные СМИ, предоставляющие услуги на английском языке, тоже должны это учитывать" — заключил Таро Коно.
Ранее сообщалось, что количество детей в Японии упало до рекордного минимума с 1950 года.
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