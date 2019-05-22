МИД Японии попросил называть чиновников в «японском стиле»

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что попросить зарубежные СМИ называть спикеров в японском стиле — сначала писать фамилию, потом имя, сообщает «Би-би-си».

Так, СМИ отмечают, чтьо премьер-министр Синдзо Абэ теперь станет Абе Синдзо.

"Я планирую обратиться к международным медиа-организациям с просьбой сделать это. И отечественные СМИ, предоставляющие услуги на английском языке, тоже должны это учитывать" — заключил Таро Коно.

Ранее сообщалось, что количество детей в Японии упало до рекордного минимума с 1950 года.