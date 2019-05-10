Мирный договор России и Японии. В чем «значительные расхождения» сторон

Лавров выразил надежду на то, что переговоры между странами, а также консультации позволили сторонам понять, в чем заключаются основные разногласия позиций. Он отметил, что эти расхождения пока весьма значительны.

Напомним, основная тема заключения мирного договора России и Японии касается территориальной принадлежности Южных Курил. Токио добивается передачи этих островов под свою юрисдикцию, тогда как в Москве неоднократно заявляли, что российский суверенитет над Южными Курилами обсуждению не подлежит как один из итогов Второй мировой войны.

Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН заявил, что тема передачи островов остаётся актуальной для политической элиты Японии, особенно для премьер-министра страны. И так как интерес жителей к ней с каждым годом всё больше затухает, политики торопятся решить этот вопрос.

«Саму тему муссируют политики. Это идея политическая, на ней многие играют, хотят заработать капитал. Тот же премьер-министр Абэ делает проблему возвращения островов и подписания мирного договора своим главным внешнеполитическим приоритетом. Он хочет войти в историю как человек, который решил проблему, которую до него никто в Японии решить не мог. Есть, конечно, и националистические силы, которые никогда не откажутся от жёстких требований возврата всех островов. Но, как показывают опросы, с течением времени эта проблема всё меньше волнует основную массу японцев. Может, это тоже один и побуждающих факторов, почему японские политики спешат решить этот вопрос», — заключил собеседник НСН.

Согласно опросу ВЦИОМ , 77% россиян выступают против передачи Курильских островов Японии. При этом о наличии такого вопроса знает 79% опрошенных. Отметим, что 29% считает, что законность принадлежности островов России не подлежит сомнениям. Каждый десятый утверждает, что Россия отвоевала эти территории.

Если Россия не пойдёт на уступки в плане территорий спорных островов, разговор с Японией скоро закончится, предупредил в эфире НСН старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков. При этом он отметил, что Япония с Курилами сама загнала себя в угол.

«К закону о северных территориях, точнее о том, чтобы прилагать усилия к их возвращению, есть поправки от 2009 года, где сказано, что эти острова являются японскими, то есть это все закреплено на законодательном уровне. Отсюда, соответственно, все проблемы. Они сами себя загнали в угол по этому поводу», — заявил Виктор Кузьминков.

Напомним, свою позицию Япония основывает на том, что имеет право на острова по двустороннему трактату о торговле и границах 1855 года.

Ранее Виктор Кузьминков пояснил, почему отказ от фразы о «незаконной оккупации» ничего не меняет в позиции Японии по принадлежности Курильских островов.