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Пан Ги Мун возглавит борьбу со смогом в Корее 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун принял предложение руководства Южной Кореи и возглавит борьбу со смогом, который в последние годы отравляет жизнь корейцев. Об этом заявили в администрации президента Республики Корея (РК).
Глава администрации президента РК Но ен Мин заявил, что в субботу он провел встречу с бывшим генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. В ходе беседы чиновник от имени руководства страны предложил Пану стать председателем комитета, главной задачей которого будет выработка мер по решению проблемы смога в стране.
Экс-генсек ООН принял это предложение, отметив, что "рад получить шанс оказать помощь своей стране, используя опыт по решению проблемы изменения глобального климата и связанных с экологией вопросов", которыми он много занимался, когда руководил ООН.
С инициативой создать соответствующий орган 8 марта выступил председатель одной из оппозиционных партий Южной Кореи Сон Хак Кю. Это предложение поддержал президент РК Мун Чжэ Ин, сказав, что хотел бы попросить Пан Ги Муна стать председателем комитета с широкими полномочиями.
Отметим, что проблема смога, загрязнения атмосферы в последние несколько лет приобрела угрожающий масштаб в Южной Корее. Для корейцев привычным делом стало слышать рекомендации метеослужбы "не выходить на улицу" или "на открытом воздухе в обязательном порядке использовать маски".
Парламент недавно принял поправки к законам, которые приравняли смог к "общественному бедствию", позволив выделять дополнительные средства из бюджета на решение проблемы. По поводу причин осложнения ситуации с воздухом есть разные мнения. В Корее популярна точка зрения, что всю "грязь" приносят из соседнего Китая ветры. Но есть специалисты, которые отмечают, что значительная доля смог имеет "внутреннее происхождение". Более 40 процентов электроэнергии в Южной Корее вырабатывают ТЭЦ, использующие уголь.
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Комментарии1
Азия , В мире , Ги Пан , Администрация Президента РФ , ООН , Южная Корея
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