Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пакистан и Индия снова обстреляли друг друга 

Lenta.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: M.D. Mughal / AP Photo
Пакистан обстрелял населенные пункты в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Уточняется, что инцидент произошел около 06:00 по местному времени (03:30 мск) в округе Пунч. Индийские войска отразили удар.
До этого сообщалось лишь о боевых столкновениях в воздушном пространстве стран. Воздушный бой произошел на следующий день после того, как индийская авиация нанесла удар по лагерю террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Эта группировка взяла на себя ответственность за совершенный 14 февраля в Джамму и Кашмир теракт, в результате которого погибли 45 человек.
Исламабад подчеркивает, что не желает развязывать войну с Индией. При этом, по утверждению источников газеты The Times of India, пакистанский премьер-министр Имран Хан провел совещание с участием командования ядерных сил.
Последние новости
Украина отказалась участвовать в «Евровидении» Индия и Пакистан устроили воздушный бой Утверждены поручения Путина по улучшению жизни россиян
Азия , В мире , Газета The Times , Джамму , Пакистан
Читайте также
Видео
Самойлова отреагировала на скандал на Украине
В мире Украина
Порошенко отличился в Запорожье
В мире Украина
В РФ объяснили отказ Украины от Евровидения-2019
Политика Украина
Бой над Кашмиром: МиГ-21 одержал верх над Ф-16
Азия Армия
«Донбасс находится на грани масштабных боевых действий»
В мире Украина
Глаза б не евровидели
В мире Статьи
Навальный призвал Запад ужесточить санкции
Политика
Зеленскому предсказали победу на выборах президента
Украина В мире
Украинский курорт превращается в болото из-за Крыма
В мире Украина
Падение глыбы льда с крыши на ребенка попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение