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Император Японии отмечает 30-летие правления 

News.ru + ещё 10 12 часов назад
Фото: Ramiro Agustin Vargas Tabares/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
30 лет пребывания на престоле отмечает японский император Акихито.
По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, действующий император всегда был символом сплочённости японского народа, подчёркивающим его единство. Он напомнил о поддержке, которую император оказывал пострадавшим от стихийных бедствий жителям. В Национальном театре Японии в Токио состоялась торжественная церемония.
«Мы проводим эту церемонию, чтобы вместе с народом отпраздновать эту знаменательную дату», — заявил премьер-министр.
30 апреля Акихито намерен добровольно уйти в отставку из-за преклонного возраста. На следующий день после того, как он отречётся от престола, его его займёт старший сын и наследник монарха 59-летний принц Нарухито.
Ранее News.ru писал о том, что в Японии в воскресенье состоится референдум о переносе американской военной базы США.
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Азия , В мире , Япония
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