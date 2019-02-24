Император Японии отмечает 30-летие правления

30 лет пребывания на престоле отмечает японский император Акихито.

По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, действующий император всегда был символом сплочённости японского народа, подчёркивающим его единство. Он напомнил о поддержке, которую император оказывал пострадавшим от стихийных бедствий жителям. В Национальном театре Японии в Токио состоялась торжественная церемония.

«Мы проводим эту церемонию, чтобы вместе с народом отпраздновать эту знаменательную дату», — заявил премьер-министр.

30 апреля Акихито намерен добровольно уйти в отставку из-за преклонного возраста. На следующий день после того, как он отречётся от престола, его его займёт старший сын и наследник монарха 59-летний принц Нарухито.

Ранее News.ru писал о том, что в Японии в воскресенье состоится референдум о переносе американской военной базы США.