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Лидер КНДР прибудет во Вьетнам 25 февраля 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: пресс-служба главы КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет во Вьетнам 25 февраля — за несколько дней до саммита с президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Встреча Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына намечена на 27-28 февраля. Одновременно, как ожидается, состоится официальный визит северокорейского лидера во Вьетнам.
США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению достигнутых на саммите в Сингапуре договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не предпринято: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.
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Азия , В мире , Чен Ким , Дональд Трамп , Администрация США , Reuters , Вьетнам , КНДР , США
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