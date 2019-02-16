Лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет во Вьетнам 25 февраля — за несколько дней до саммита с президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Встреча Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына намечена на 27-28 февраля. Одновременно, как ожидается, состоится официальный визит северокорейского лидера во Вьетнам.
США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению достигнутых на саммите в Сингапуре договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не предпринято: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.