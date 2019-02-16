Лидер КНДР прибудет во Вьетнам 25 февраля

Встреча Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына намечена на 27-28 февраля. Одновременно, как ожидается, состоится официальный визит северокорейского лидера во Вьетнам.