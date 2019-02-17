СМИ: комиссия ООН считает, что КНДР тайно развивает ядерную программу

КНДР продолжает развивать свою ядерную и ракетную программы, используя для этого аэропорты и другие гражданские объекты, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные доклада экспертной комиссии при Совете безопасности ООН

"Экспертная комиссия установила, что (Северная Корея — ред.) использует гражданские объекты, в том числе аэропорты, для сборки и испытания баллистических ракет с целью эффективного предотвращения смертоносных ударов", — цитирует агентство выдержки из доклада, который будет обнародован позже в феврале.

По данным экспертов, используемые объекты расположены вблизи транспортных узлов или крупных автомобильных дорог.

Кроме этого, в документе утверждается, что ядерный объект в Йонбёне продолжает свою работу.

КНДР по итогам третьего межкорейского саммита в Пхеньяне в сентябре прошлого года пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее заявило, что деятельность в ядерном центре в Йонбён продолжается, но агентство не может подтвердить ее характер и цель без доступа к ядерному объекту.

Договоренность о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля 2018 года в приграничном пункте Пханмунджом.