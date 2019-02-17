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Скрипалю стало хуже

СМИ: комиссия ООН считает, что КНДР тайно развивает ядерную программу 

РИА Новости + ещё 7 29 минут назад
Фото: Reuters
КНДР продолжает развивать свою ядерную и ракетную программы, используя для этого аэропорты и другие гражданские объекты, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные доклада экспертной комиссии при Совете безопасности ООН.
"Экспертная комиссия установила, что (Северная Корея — ред.) использует гражданские объекты, в том числе аэропорты, для сборки и испытания баллистических ракет с целью эффективного предотвращения смертоносных ударов", — цитирует агентство выдержки из доклада, который будет обнародован позже в феврале.
По данным экспертов, используемые объекты расположены вблизи транспортных узлов или крупных автомобильных дорог.
Кроме этого, в документе утверждается, что ядерный объект в Йонбёне продолжает свою работу.
КНДР по итогам третьего межкорейского саммита в Пхеньяне в сентябре прошлого года пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее заявило, что деятельность в ядерном центре в Йонбён продолжается, но агентство не может подтвердить ее характер и цель без доступа к ядерному объекту.
Договоренность о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля 2018 года в приграничном пункте Пханмунджом.
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Азия , Армия , В мире , Оружие , Совбез ООН , ООН , МАГАТЭ , КНДР
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