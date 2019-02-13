Северокорейские дети стали жертвами массового голода

По данным организации, каждый четвертый гражданин Северной Кореи находится в кризисной ситуации из-за отсутствия продовольственной безопасности. Кроме того, около 19 миллионов северокорейцев (более трех четвертей населения) зависят от государственной системы распределения продовольствия.

В докладе отмечается, что проблема массового голода касается и детей. Более 30 процентов детей в возрасте от полугода до двух лет не потребляют необходимое количество калорий, а четверть из них страдает от хронического недоедания.

На ухудшение гуманитарной ситуации в Северной Кореи повлияли череда засух, наводнений и других стихийных бедствий, обрушившихся на страну в течение последних шести лет. ООН призвала страны-доноры выделить 10 миллионов долларов для помощи 513 тысяч граждан КНДР, оказавшихся в наиболее сложной продовольственной ситуации.

В 2017 году ООН предрекла жителем КНДР голод. Продолжительная засуха в Северной Корее, ставшая самой сильной за последние 16 лет, нанесла серьезный урон сельскому хозяйству страны. Сообщалось, что Пхеньяну потребовалась срочная помощь со стороны международного сообщества.

Северная Корея сталкивается с постоянной нехваткой продуктов для населения с середины 1990-х годов, когда начался кризис в сельском хозяйстве, усугубивший проблемы, связанные с прекращением дотаций со стороны СССР. Жертвами голода стали, по разным оценкам, от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов человек. Долгое время в КНДР действовала карточная система распределения продовольствия.