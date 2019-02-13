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Северокорейские дети стали жертвами массового голода 

Lenta.ru + ещё 1 14 часов назад
Фото: Reuters
Почти половина жителей Северной Кореи (40 процентов) столкнулись с проблемой нехватки еды. Об этом сообщает телеканал KBS со ссылкой на доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
По данным организации, каждый четвертый гражданин Северной Кореи находится в кризисной ситуации из-за отсутствия продовольственной безопасности. Кроме того, около 19 миллионов северокорейцев (более трех четвертей населения) зависят от государственной системы распределения продовольствия.
В докладе отмечается, что проблема массового голода касается и детей. Более 30 процентов детей в возрасте от полугода до двух лет не потребляют необходимое количество калорий, а четверть из них страдает от хронического недоедания.
На ухудшение гуманитарной ситуации в Северной Кореи повлияли череда засух, наводнений и других стихийных бедствий, обрушившихся на страну в течение последних шести лет. ООН призвала страны-доноры выделить 10 миллионов долларов для помощи 513 тысяч граждан КНДР, оказавшихся в наиболее сложной продовольственной ситуации.
В 2017 году ООН предрекла жителем КНДР голод. Продолжительная засуха в Северной Корее, ставшая самой сильной за последние 16 лет, нанесла серьезный урон сельскому хозяйству страны. Сообщалось, что Пхеньяну потребовалась срочная помощь со стороны международного сообщества.
Северная Корея сталкивается с постоянной нехваткой продуктов для населения с середины 1990-х годов, когда начался кризис в сельском хозяйстве, усугубивший проблемы, связанные с прекращением дотаций со стороны СССР. Жертвами голода стали, по разным оценкам, от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов человек. Долгое время в КНДР действовала карточная система распределения продовольствия.
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Комментарии2
Азия , В мире , ООН , КНДР
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