Детей накачали наркотиками и связали: СМИ раскрыли ложь о спасении школьников в Таиланде

Работа австралийского журналиста содержит в себе множество новой и местами шокирующей информации о знаменитной спасательной операции в Таиланде.

Австралийский журналист Лиам Кочрейн написал книгу, посвященную спасению детей в Таиланде из пещеры с водой. Работа публициста содержит в себе множество новой и местами шокирующей информации.

В первую очередь это касается самой важной части спасательной операции, как сообщает GQ в статье о книге «Пещера». Родителям и прессе было сказано, что профессиональные инструкторы обучат детей нырять, снабдят масками и кислородом, а после по одному проведут через заполненные водой пещеры. Однако в реальности, утверждает австралийский журналист, все произошло по-другому.

После анализа спасатели пришли к выводу, что ни один ребенок не сможет преодолеть сложный путь через пещеры в темноте и мутной воде, даже с поддержкой дайвера. Детей усыпили, чтобы они не паниковали. Кроме того, детям связали на руки — на случай, если кто-то проснется в воде и запаникует.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча был не до конца искренним, рассказывая СМИ об операции, утверждается в книге. По его словам, перед спасением детям дали успокоительные и анксиолитики, снимающие страх. Однако на самом деле их усыпляли с помощью наркотиков. Также детям кололи препарат, снижающий слюноотделение, чтобы они не захлебнулись слюной в масках для подводного плавания.

Часть книги посвящена Илону Маска , который также активно «участвовал» в спасательной операции. По словам автора, все причастные к этой истории в Таиланде знали, что никакой реальной помощи от американского бизнесмена получено не было, так его «субмарина» непригодна для спасения детей. Таким образом, в операции Маск «участвовал» из-за шума в СМИ и резонанса с целью личного пиара.

Инцидент со школьной командой в Таиланде произошел 23 июня. После того как дети возрастом от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер зашли в пещеру, произошло наводнение. Они оказались отрезаны от выхода. Школьников обнаружили живыми, но сильно истощенными. Операция по спасению продолжалась несколько суток. Водолазам удалось вывести на поверхность детей. Во время доставки баллонов с кислородом погиб один из дайверов.