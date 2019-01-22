Курильская история: зачем это понадобилось Токио

Сегодня состоится встреча российского президента Владимира Путина с японским премьер-министром Синдзо Абэ по вопросу мирного договора между двумя странами. Вокруг нее оказалось неожиданно накручено фантастическое количество слухов, инсайдов и утечек с японской стороны, а также много весьма странной официальной риторики — откровенно провокационной — опять-таки со стороны Токио.

Данная активность японцев даже вызвала некоторое замешательство и тревогу в российском обществе, поскольку она старательно создавала впечатление, что вопрос о передаче Курильских островов, по существу, решен.

В итоге от Москвы последовали резкие дезавуирующие комментарии, последним из которых стало заявление помощника российского президента Юрия Ушакова , что последние высказывания Абэ "осложнили переговорный процесс".

Таким образом, японского премьера с большой вероятностью ждет не самый приятный разговор.

Это, в свою очередь, неизбежно порождает вопрос, а зачем Токио это потребовалось. Неужели японские власти не понимали, какой будет реакция России на заявления о судьбе жителей Курильских островов в случае их передачи Японии ? К чему были эти многочисленные инсайды, сливы и вбросы, заполонившие японскую прессу в последние недели?

Самым свежим в этом ряду стало сообщение агентства Kyodo со ссылкой на правительственные источники — о том, что Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией в случае, если ему удастся получить гарантии передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи. При этом передача островов Итуруп и Кунашир "на данный момент" оценивается японской стороной как "нереалистичная".

Также стоит отметить сообщение другого японского издания — газеты "Майнити симбун", что у японского премьера уже есть планы нового визита в Россию и встречи с Путиным весной. Трудно расценивать эту новость иначе, нежели как желание Абэ "подстелить соломку" в ситуации, когда он не ждет никаких прорывов от нынешней встречи и надеется отодвинуть предъявление японской публике обещанных успехов по "курильскому" направлению куда-нибудь в будущее.

Возможно, именно тут стоит искать разгадку загадочных, даже авантюрных действий японских властей последних месяцев. Причина — в отработке внутриполитической повестки.

Нередко к подобным мерам — резкой активизации и "усилению" внешнеполитической риторики — прибегают в ситуациях обострения тех или иных внутренних проблем, что позволяет переключить внимание общества. Однако у Синдзо Абэ вроде бы нет причин для подобных действий. Его положение лидера Либерально-демократической партии и премьер-министра выглядит вполне устойчивым, а ни одна из стоящих перед страной проблем в данный момент не носит настолько "горящего" характера, чтобы любыми способами фокусировать внимание общества на внешней политике.

Однако, возможно, проблема, стоящая перед японскими властями — и японским государством в целом, — носит более глубокий и сложный, хотя и крайне актуальный характер.

В происходящей перестройке мировой политической системы одним из главных трендов являются многочисленные попытки самых разных стран усилить свою независимость и суверенитет, заметно ослабленный в предыдущий период безоговорочной глобальной гегемонии США.

Некоторые усилия на этом направлении предпринимает и Япония. Тут достаточно вспомнить идущий процесс восстановления полноценной армии, которой страна была лишена по итогам Второй мировой войны. Да и упорное чествование на самом высоком уровне как героев японских военачальников того времени, которые в Китае и обеих Кореях воспринимаются не иначе как военные преступники, что раз за разом вызывает скандалы в двухсторонних отношениях, также показательно.

Тем не менее очевидно, что это не более чем косметические изменения, ничуть не меняющие существа ситуации, в которой Япония является вассалом США, не имеющим реальной свободы действий. Более того, последние заявления Токио — об ожидании поддержки Вашингтона по "курильскому" вопросу — показали, что он, возможно, и не хочет освобождения от американского контроля: слишком уж велик страх перед набравшим неиллюзорную силу Китаем.

Данное положение тем более обидно, учитывая, что двое главных японских соседей не просто смогли выбраться из безнадежной пропасти прозябания и, по сути, колониальной зависимости от Запада, но и вновь вернулись в статус ключевых держав мира, бросая вызов в том числе Штатам.

Это не может не провоцировать сравнения и выводы не в свою пользу в японском обществе, а это бьет как по национальной гордости, так, в конечном счете, и по репутации властей страны, которые поддерживают унизительный для Японии статус-кво.

Так что, возможно, разгадка действий Токио последних недель по вопросу мирного договора с Россией и судьбы Курильских островов — в попытке "визуально увеличить суверенитет", которого так не хватает Японии вот уже больше семи десятилетий.

Проблема японского руководства в том, что претензии на суверенитет и высокий геополитический статус требуют несколько более весомых — и куда более реальных — подкреплений, нежели громкие официальные заявления и сплетни в СМИ.