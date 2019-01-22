Hindustan Times (Индия): Индии и Китаю стоит заняться структурными проблемами

Плато Доклам — спорная территория между Бутаном Китаем . В свете непрекращающегося соперничества Китая и Индии, очевидно, что Нью-Дели поддерживает своего бутанского соседа. Спор азиатских гигантов 2017 года удалось преодолеть, но сейчас Пекин разработал особую электромагнитную ракету для Индии, а Моди приготовил свой «инфраструктурный ответ». Станет ли жарко в Гималаях?

Неформальный саммит между индийским премьер-министром Нарендрой Моди и китайским лидером Си Цзиньпином , состоявшийся в Ухане в апреле 2018 года, должен был «перезагрузить» двусторонние отношения после 73-дневного Докламского кризиса в 2017 году. В какой-то степени Моди и Си удалось разрядить обстановку. Однако инициатива на высшем уровне была не способна затмить структурные факторы, например территориальные споры, которые сделали двух азиатских гигантов соперниками. В результате страны продолжают готовиться к конфликту, который может разразиться, несмотря на принятые недавно меры предосторожности.

© Wikipedia, Chinese Foreign Ministry /// «Схема вторжения индийских войск»

Понятно, что Китай по-прежнему переживает неудачу в Докламе, где ему не удалось продлить дорогу на юг, на спорную территорию. С тех пор были приняты различные меры, чтобы избежать повторения ситуации. Китай расширил свое присутствие к северу от места столкновения. В Тибете наблюдалась серьезная активность, включая военно-воздушные учения, строительство скоростных автомагистралей, аэродромов для вертолетов и самолетов. Китай разрабатывает первую в мире электромагнитную ракету класса «земля-земля», предназначенную специально для Индии. Идея заключается в том, чтобы, используя дешевые системы, например ракетные, достичь военных (или, возможно, гражданских) целей в Индии с повышенной точностью, достигнутой за счет электромагнитной катапульты. Китай также развернул в Тибете боевые машины с гаубицами, чтобы укрепить военную мощь на высокогорье.

Индия ответила решительно. Она приняла более наступательную стратегию на границе с Китаем и планирует развернуть в восточном секторе ракетные системы «Акаш» вместе с ударными вертолетами и истребителями дальнего действия. Моди с большим пафосом открыл пятикилометровый железнодорожный мост Богибиль в Ассаме, который ускорит переброску войск в Аруначал-Прадеш. Ускорено строительство других стратегически важных дорог как в восточном, так и в западном регионах. Получил одобрение план по созданию укрепленных баз для индийских самолетов, находящихся на границе с Китаем. Это поможет в случае попытки вывести из строя истребители Су-30МКИ электромагнитными ракетами.

Индии нужно продолжать наращивать свои возможности — это лучшая гарантия защиты от более сильного оппонента, но обязательно оставлять ответственность за эскалацию на Китае. Такая стратегия принесла успех в Докламе и кажется подходящей в среднесрочной перспективе. Индии надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.

Hindustan Times, Индия