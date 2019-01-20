Абэ отметил расширение сотрудничества России и Японии

«Активно расширяются обмены на уровне граждан: например, поток туристов между Японией и Россией в 2017 году достиг рекордного числа в 180 тысяч человек. Таким образом, многие граждане наших двух стран реально ощущают развитие японо-российских связей», — сказал он.

Как подчеркнул премьер, углубляются диалог и контакты двух государств на всех уровнях, включая парламентариев, деятелей экономики, представителей регионов, студентов.

По словам Абэ, за последние несколько лет сотрудничество и обмены между странами «значительно расширились; в частности, в рамках Плана сотрудничества из 8 пунктов сформировано более 150 частных проектов».

Ранее проведённое исследование показало, что в России в 2018 году увеличился спрос на поездки в Японию.

22 января президент России Владимир Путин и Абэ проведут переговоры.

Как ожидается, во время встречи стороны планируют обсудить вопросы, связанные с заключением мирного договора.