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Абэ отметил расширение сотрудничества России и Японии 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Развитие отношений Японии и России благоприятно сказывается на туризме. Об этом в интервью Интерфаксу заявил японский премьер Синдзо Абэ.
«Активно расширяются обмены на уровне граждан: например, поток туристов между Японией и Россией в 2017 году достиг рекордного числа в 180 тысяч человек. Таким образом, многие граждане наших двух стран реально ощущают развитие японо-российских связей», — сказал он.
Как подчеркнул премьер, углубляются диалог и контакты двух государств на всех уровнях, включая парламентариев, деятелей экономики, представителей регионов, студентов.
По словам Абэ, за последние несколько лет сотрудничество и обмены между странами «значительно расширились; в частности, в рамках Плана сотрудничества из 8 пунктов сформировано более 150 частных проектов».
Ранее проведённое исследование показало, что в России в 2018 году увеличился спрос на поездки в Японию.
22 января президент России Владимир Путин и Абэ проведут переговоры.
Как ожидается, во время встречи стороны планируют обсудить вопросы, связанные с заключением мирного договора.
RT на русском: последние новости
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Комментарии
Азия , В мире , Политика , Синдзо Абэ , Владимир Путин , Интерфакс , Япония
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