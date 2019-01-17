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В Индии прошел фестиваль укрощения быков 

Рамблер 1 час назад
В Алланганаллуре (южно-индийский штат Тамиланад) прошел ежегодный фестиваль укрощения строптивого быка «Джалликатту». Это мероприятие напоминает испанскую корриду, с той только разницей, что животное не убивают: участники поединка стараются его оседлать. «Джалликатту» уходит корнями в глубокую древность, фестиваль отчасти носит ритуальный характер. Он устраивается во время четырехдневного праздника в честь сбора урожая Понгала. К быку в Индии особое отношение — животное является помощником для сельхозработника, поэтому индусы его почитают и ценят. Во время состязания не обходится без серьезных травм. В этот раз в больнице оказались более 70 смельчаков. Тем не менее многие стремятся принять участие в фестивале, ведь победитель получает не только приз, но и уважение окружающих, а также становится привлекательным женихом, ведь он смог выстоять перед мощью этого парнокопытного, продемонстрировав всем свою храбрость и бесстрашие.
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Азия , Видео , В мире , Общество , Индия
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