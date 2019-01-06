В интересах США: Абэ рассказал о мире с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что заключение мирного договора с Россией будет выгодно для США и в целом положительно скажется на региональной безопасности.

«Заключение мирного договора Японией и Россией положительно скажется на региональной стабильности. Я считаю, что это станет плюсом и для США», — пояснил политик.

Глава правительства Японии отметил, что японо-американский союз лежит в основе «дипломатии и безопасности» страны, и это Абэ всегда обсуждает с президентом России Владимиром Путиным на переговорах, передает ФАН. Абэ подчеркнул, что в переговорах между Москвой и Токио по мирному договору настал «решающий момент».

Он пообещал, что обе стороны поставят «окончательную точку» в вопросе мирного договора между странами.

«Разрешить проблему Северных территорий (так в Японии называют южные острова Курильской гряды — «Газета.Ru») и заключить мирный договор. Если позволят обстоятельства, я намерен во второй половине этого месяца посетить Россию и продвинуть переговоры по заключению мирного договора. В этом году хотел бы сделать большой шаг к этой цели», — отметил Абэ, подчеркнув, что необходимо поставить точку в разбирательстве о принадлежности территорий.

Японский премьер-министр не назвал точную дату своего визита в Россию, однако предполагается, что он состоится 21 января, передает НСН.

В свою очередь, МИД Японии сообщил, что глава ведомства Таро Коно с 12 по 16 января приедет в Москву с официальным визитом и проведет встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения двусторонних отношений и проблемы мирного договора.

1 января Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi также отмечал, что страна претендует на южные Курилы, но не собирается выселять проживающих там россиян. Кроме того, передача этих территорий японцам не может состояться без согласия местных жителей, отметил политик.

«Все жители северных территорий — россияне. Наша позиция на переговорах не заключается в том, что мол «вы, пожалуйста, уходите оттуда», — сказал Абэ.

По его словам, «необходимо получить их согласие на возвращение» островов. Он также выразил мнение, что японцы и россияне могли бы жить и работать совместно.

Перед Новым годом Путин направил Абэ поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул большой потенциал российско-японских отношений.

«В адресованном премьер-министру Японии Синдзо Абэ послании президент России сердечно поздравил японского коллегу с наступающим Новым годом и подчеркнул: российско-японские отношения имеют значительный потенциал», — указано в телеграмме российского лидера.

«О передаче Японии так называемых северных территорий не может быть и речи… И дело не только в том, что на островах в одночасье могут появиться ПРО США… вопрос стоит намного принципиальнее. Речь идет о нерушимости границ России и ее безопасности в самом широком плане», — сказал сенатор.

Он также посоветовал воздержаться от подобных заявлений и подчеркнул, что это не способствует развитию российско-японских отношений в различных сферах.

Чуть ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова передать Японии часть Курильских островов при условии признания итогов Второй мировой войны.

По словам дипломата, в ходе переговоров в Сингапуре стороны решили заключить мирный договор на основе советско-японского соглашения 1956 года, по которому Россия должна передать Японии гряду Хабомаи и остров Шикотан. Лавров отметил, что Москва всегда следует международному праву, но детали сделки еще предстоит обсудить.

Путин заявил, что российской стороне неизвестен уровень суверенности Японии в вопросе принятия таких решений, как заключение мирного договора.

В частности, он обратил внимание на то, что в Японии уже есть действующая американская военная инфраструктура, в частности — военная база США на Окинаве. Глава государства указал, что губернатор Окинавы, как и местные жители, выступают за вывод базы и против укрепления ВВС США, однако ничего не могут с этим сделать.

«По поводу возможностей Японии принимать участие в этих решениях — это для нас закрытая часть. Мы не понимаем уровень суверенности Японии в принятии этих решений», — сказал российский лидер.

Президент подчеркнул, что Россию беспокоят планы размещения в Японии ПРО США, так как власти страны не считают эти системы вооружения оборонительными.

«Что будет происходить после заключения мирного договора мы не знаем», — добавил он.

Путин отметил, что Абэ разделяет мнение о том, что сегодняшнее состояние отношений между двумя странами не является нормальным.