Голод, теракты и культ личности. Соседи России весь год боролись с проблемами

Преодоление культа

2018 год запомнился Узбекистану отставкой главы Службы национальной безопасности (СНБ) Рустама Иноятова , который весь период каримовского правления казался непотопляемой фигурой. Вслед за этим увольнением последовала и реформа спецслужб. Прежде всего, произошел их ребрендинг. Ставшую для узбекистанцев нарицательной аббревиатуру СНБ (Служба национальной безопасности) поменяли на СГБ — Службу государственной безопасности. Резко сократились и полномочия структуры. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объяснил это тем, что ее сотрудники часто необоснованно вмешивались в сферы за рамками своих полномочий. Лично для Мирзиеева снижение влияния силовиков означает, что за два года своего президентства он стал единым центром принятия решений.

Примечательным трендом стал начавшийся отказ от культа личности покойного Ислама Каримова. В сентябре, когда в Узбекистане отмечается день независимости, государственные СМИ получили негласное распоряжение не упоминать в эфире имя первого президента. В высших учебных заведениях учащиеся перестали сдавать экзамен на знание трудов Каримова — тридцатитомного собрания сочинений, написанных им при жизни.

Еще одним символом уходящего года стало возвращение Узбекистана к политике многовекторности. Российско-узбекское сближение, начавшееся после смерти Каримова, многими было воспринято как полная переориентация Ташкента на пророссийский курс. Но в мае состоялся официальный визит Мирзиеева в США , и страны подтвердили приверженность стратегическому партнерству. Сумма заключенных с американцами контрактов составила 4,8 миллиарда долларов. Но в отношениях с США узбекским властями скорее важны не столько инвестиции, сколько само по себе налаживание коммуникации. До этого лидеры двух стран встречались в 2002 году. Но через три года США наложили на узбекские власти санкции за расстрел граждан в городе Андижан

Sadat / Xinhua / Globallookpress.com /// Шавкат Мирзиеев

Через месяц после визита в США узбекские власти активизировали свое миротворчество, выступив посредниками в урегулировании афганского конфликта. Ташкент пригласил к себе делегацию талибов и провел с ними переговоры о политическом и экономическом будущем Афганистана

В октябре Шавкат Мирзиеев принимал в Ташкенте Владимира Путина . Помимо контрактов на 27 миллиардов долларов, страны договорились о строительстве узбекской АЭС, которым займется «Росатом»

Но настоящим прорывом стала долгожданная встреча президентов Узбекистана и Таджикистана. Долгое время отношения двух стран были напряженными во многом из-за личной неприязни Ислама Каримова к таджикскому президенту Эмомали Рахмону . И вот многолетние споры были решены в одночасье: между странами отменен визовый режим, открыты границы и пункты пропусков. В ближайшее время Ташкент и Душанбе планируют определиться с делимитацией границ.

А конец года ознаменовался началом торговой войны с Украиной . Киев начал антидемпинговое расследование в отношении импортируемых узбекских автомобилей. Ташкент в свою очередь ужесточил таможенные проверки украинской фармацевтической и кондитерской продукции. Власти Незалежной тут же увидели в этом решении «руку Кремля».

Афганский транзит

На фоне изменений, постигших Узбекистан после смерти Ислама Каримова, о транзите власти стали поговаривать и в Казахстане. Но кто станет преемником Нурсултана Назарбаева и когда он сможет заменить лидера, пока непонятно. Более того, в мае парламент республики закрепил за действующим президентом пост пожизненного главы специально созданного органа — Совета Безопасности. Эта должность позволит елбасы (лидеру нации) не уходить с политического олимпа даже после 2020 года, когда официально заканчивается еще один срок его президентских полномочий.

Вторым по значимости внутриполитическим процессом в Казахстане оставался переход с кириллицы на латинскую графику. Полностью завершится этот процесс через шесть лет, но в республике не умолкают споры сторонников и противников реформы письменности. Ясно одно — переходом на латиницу Астана демонстрирует свою решимость окончательно порвать с постсоветской политической системой.

Главным внешнеполитическим событием в Казахстане стал визит в январе Нурсултана Назарбаева в США и состоявшаяся встреча с Дональдом Трампом . Страны подтвердили стратегический характер сотрудничества и подписали соглашения на сумму 7 миллиардов долларов. Астана всячески подчеркивала, что казахстанско-американское сотрудничество будет развиваться не в ущерб России. Однако Москва засомневалась.

Kevin Lamarque / Reuters /// Нурсултан Назарбаев и Дональд Трамп

Дело в том, что через три месяца после переговоров Назарбаева и Трампа парламент Казахстана ратифицировал протокол об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза в Афганистан. Документ предусматривает транзит через казахстанские порты Актау и Курык в Каспийском море специальных грузов в Афганистан. Раньше транспортировка грузов на афганскую территорию осуществлялась через Пакистан и Россию. Но после резкого ухудшения американо-пакистанских отношений Исламабад поставил под вопрос транзит американских грузов через свой морской порт Карачи. Россия перекрыла американцам «афганский транзит» еще в 2015 году.

Страны Средней Азии, включая Казахстан, решили воспользоваться этой возможностью. Из казахстанских портов американские грузы последуют железнодорожным транспортом через Узбекистан в Афганистан. Это означает, что регион претендует не только на роль основного транзитного хаба, но и главного стратегического партнера США в Афганистане, что задевает Москву. Но свое недовольство российские власти высказали только в Астане. Им возразили, что не следует искать в американском транзите политическую подоплеку. В основе сотрудничества Астаны и Вашингтона исключительно коммерческий интерес. Несмотря на такое объяснение, осадок у Кремля остался.

А еще в течение года Казахстан был председателем Совета Безопасности ООН. Центральными темами председательства республики стали ситуация в Афганистане, политическое урегулирование сирийского конфликта и борьба с терроризмом.

Памирская вольница

Борьба с терроризмом была в уходящем году актуальна и для Таджикистана. Возможно, более чем для кого-то из соседей. Самым резонансным событием стало убийство в Дангаринском районе Таджикистана иностранных туристов, которое позже было квалифицировано как теракт. Легковой автомобиль врезался в группу велосипедистов, которые двигались вдоль таджикско-афганской границы. Из машины выскочили вооруженные ножами люди и попытались добить тех, кто был еще жив. В результате погибли два гражданина США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов. Еще трое были ранены.

Трагедия в Дангаринском районе не единственный инцидент с участием ИГ. В ноябре в таджикском городе Худжанд в колонии строгого режима произошел бунт. Зачинщиком стал один из заключенных, назвавший себя сторонником ИГ. Сначала провокатор разоружил охранника и захватил автомат, а потом открыл огонь по надзирателям. Воспользовавшись неразберихой, его сообщники захватили один из корпусов колонии.

Для подавления бунта таджикские власти направили в тюрьму милицейский спецназ. Началась перестрелка, в результате погибли от 13 до 25 заключенных. Неделю спустя под давлением общественности таджикские власти арестовали начальника колонии и пообещали провести расследование обстоятельств бунта.

Напряженной оставалась ситуация в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), расположенной в горах Памира. В сентябре президент Эмомали Рахмон призвал местные власти восстановить в регионе порядок, а в случае невыполнения этого требования ввести в регион дополнительные воинские подразделения.

Горный Бадахшан всегда развивался обособленно от остальной части республики, а после окончания гражданской войны изолированность ГБАО только усилилась. Большое влияние на развитие региона всегда оказывали неформальные лидеры общественного мнения, среди которых было много бывших полевых командиров. Они нередко игнорировали решения не только главы автономной области, но и президента.

В Горном Бадахшане самый высокий уровень криминала, хорошо налажен наркотрафик из соседнего Афганистана, а также есть возможность беспрепятственного проникновения террористов оттуда. В 2012 году власти провели в этой автономной области спецоперацию по поимке убийц члена Госкомитета нацбезопасности генерала Абдулло Назарова. В результате были уничтожены несколько незаконных бандформирований.

Однако после прозвучавших осенью угроз президента усилить воинский контроль над ГБАО несколько местных жителей, которых власти обвиняют в чрезмерном влиянии в регионе, заявили о беспочвенности этих обвинений. Заявления властей они связали с предстоящим транзитом власти и желанием Рахмона установить контроль над всей территорией республики.

Помимо борьбы с терроризмом и экстремизмом, еще одним важным событием года для Таджикистана стал запуск первого агрегата Рогунской ГЭС, который долгое время откладывался из-за конфликта с Ташкентом. Ислам Каримов долгое время был против строительства этой таджикской гидроэлектростанции, опасаясь экологических последствий. Но нынешний узбекский лидер Шавкат Мирзиеев настроен наладить отношения с Душанбе и пока воздерживается от критики Рогуна.

Зачищай и властвуй

Главным внутриполитическим событием Киргизии стало формирование новой команды президента Сооронбая Жээнбекова, занявшего пост в конце 2017 года. Параллельно началась зачистка политического пространства страны от ставленников прежнего главы республики Алмазбека Атамбаева . Процесс завершился в конце лета, когда от занимаемых должностей были освобождены глава киргизского правительства Жанторо Сатыбалдиев и мэр Бишкека Азиз Суракматов.

В октябре тучи сгустились над самим Атамбаевым. Конституционная палата Верховного суда Киргизии начала рассматривать иск о лишении судебной неприкосновенности экс-президентов республики. Депутаты парламента, ставшие инициаторами обращения в суд, объяснили его желанием расследовать коррупционные дела, по которым сейчас проходят члены команды бывшего президента. Сам Атамбаев после этого высказал сожаления, что на выборах поддержал Жээнбекова.

Проводником хороших новостей и для Киргизии стал Узбекистан. Отношения двух стран при Исламе Каримове были непростыми. Долгие годы оставалась неурегулированной проблема границ. Но в августе правительственные комиссии двух стран начали обсуждать возможность передачи киргизского анклава Барак узбекской стороне. Ташкент в обмен может предложить участок, расположенный непосредственно на границе.

Во внешней политике Киргизия, впрочем, как и соседи по региону, все активнее берет курс на многовекторность. На пресс-конференции по итогам года президент Жээнбеков заявил, что намерен развивать отношения с США. Не исключил он и появления в республике помимо российской еще одной иностранной военной базы. Не трудно догадаться, какой…

Изобилие и беспрецедентный рост

В марте в Туркмении состоялись парламентские выборы. Среди избранных депутатов оказался и сын туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова Сердар. В законодательном органе республики он занял пост председателя парламентского Комитета по законодательству и его нормам. Похоже, в Туркмении вопрос транзита власти уже решен.

Впрочем, рядовых граждан проблемы престолонаследия волнуют мало. Летом в стране возник продовольственный кризис, а к осени очереди в продуктовых магазинах напоминали дефицит в СССР на рубеже 80-х — 90-х годов. В магазинах нет муки, хлеба, мяса. Резко выросли цены на масло, сахар и молочные продукты. Очереди выстраиваются за крупами, сигаретами и вареной колбасой. Власти республики ситуацию не комментируют, а местные СМИ сообщают о продуктовом изобилии и росте благосостояния граждан.

Еще одним ударом для жителей Туркмении в уходящем году стали платежи за коммунальные услуги, которые до этого оплачивало государство. Прежние поблажки власти объясняли богатыми природными ресурсами, которые позволяют государству освободить граждан от оплаты электроэнергии, газа и водоснабжения. Отказ от льгот был одним из способов борьбы с экономическим кризисом.

Важным событием для Туркмении стало принятие в августе Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Теперь страны Каспийского бассейна могут в упрощенном порядке заниматься поиском, добычей и транспортировкой нефти и газа в регионе. Принятый документ позитивно повлиял и на политические отношения Туркмении с соседями по Каспию.

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Важный тренд, который наметился для всей Средней Азии, — активизация диалога между пятью республиками региона. И хотя пока вопрос о центральноазиатской интеграции не стоит, политические элиты стран осознают важность не только двустороннего, но и общерегионального сотрудничества. К тому же сплоченность региона увеличит его инвестиционную привлекательность в глазах внешних партнеров.