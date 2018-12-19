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Трамп отдал беспрецедентный приказ по Сирии
Трамп отдал беспрецедентный приказ по Сирии

Пожилой японец год прожил с трупом жены 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Juii Press
В Японии 74-летний пенсионер из префектуры Фукуока больше года прожил с трупом пожилой супруги, умершей в октябре 2017 года. Об этом пишет портал Asia One.
Тело женщины обнаружили после того, как супруг был вынужден покинуть дом, который должны были снести.
Полиция задержала мужчину, поскольку у умершей не было документов. Пара не регистрировала свой брак и жила на пенсионные выплаты мужчины.
Труп, который обнаружили строители, практически разложился. Отмечается, что мужчина пытался перебить запах тела освежителями воздуха.
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