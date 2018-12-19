Пожилой японец год прожил с трупом жены

Японии 74-летний пенсионер из префектуры Фукуока больше года прожил с трупом пожилой супруги, умершей в октябре 2017 года. Об этом пишет портал Asia One.

Тело женщины обнаружили после того, как супруг был вынужден покинуть дом, который должны были снести.

Полиция задержала мужчину, поскольку у умершей не было документов. Пара не регистрировала свой брак и жила на пенсионные выплаты мужчины.

Труп, который обнаружили строители, практически разложился. Отмечается, что мужчина пытался перебить запах тела освежителями воздуха.