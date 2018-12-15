Вопросы о России: глава МИД Японии принес свои извинения

Глава МИД Японии Таро Коно принес извинения за то, что в последнее время избегает комментариев по вопросу мирного договора с Россией . Соответствующие комментарии он разместил на своей личной интернет-странице в субботу.

"Я хотел бы принести извинения", — пишет Коно, отметив, что в последнее время он нередко подвергался критике за игнорирование вопросов журналистов на эту тему.

Глава внешнеполитического ведомства Японии дал свои объяснения, почему уходит от ответов на эти вопросы.

"Позиция нашего правительства остается неизменной", — пишет Коно и отмечает свою роль в переговорном процессе, которая влечет за собой ответственность за любой высказанный комментарий, а также повлияет на формирование общественного мнения, неизбежно возникающее при рассмотрении территориальных вопросов.

Посему японской стороной принято решение избегать каких-либо комментариев на эту тему вне рамок переговорного процесса.

Глава МИД Японии попросил отнестись к этому с пониманием, извинившись за то, что на последних пресс-конференциях был вынужден несколько раз подряд уйти от вопросов журналистов о мирном договоре с Россией и о ходе переговоров по этой теме.

"Мы объясним все подробно, когда придет время", — пообещал Коно.

В ноябре текущего года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора.

В ответ на заключение в 1960 году японо-американского договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.

Ранее сообщалось, что мирный договор может быть подписан в 2019 году.