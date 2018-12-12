В КНДР умерла вторая жена Ким Ир Сена

КНДР скончалась вторая жена Ким Ир Сена . Ким Сон Э было 94 года.

О кончине Ким Сон Э сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источник в Северной Корее. При этом собеседник агентства не уточнил ни даты, ни обстоятельств смерти. Информацию о кончине подтвердило министерство по делам национального объединения Южной Кореи.

Последний раз Ким Сон Э видели на публике в 1995 году. У нее были сложные отношения с Ким Чен Иром , который возглавил Северную Корею после смерти Ким Ир Сена.