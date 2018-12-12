Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В КНДР умерла вторая жена Ким Ир Сена 

Вести.Ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
В КНДР скончалась вторая жена Ким Ир Сена. Ким Сон Э было 94 года.
О кончине Ким Сон Э сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источник в Северной Корее. При этом собеседник агентства не уточнил ни даты, ни обстоятельств смерти. Информацию о кончине подтвердило министерство по делам национального объединения Южной Кореи.
Последний раз Ким Сон Э видели на публике в 1995 году. У нее были сложные отношения с Ким Чен Иром, который возглавил Северную Корею после смерти Ким Ир Сена.
Ким Сон Э родилась в 1924 году, уточняет РИА Новости. Во время Корейской войны она работала секретарем северокорейского вождя. После замужества стала председателем Союза демократических женщин Кореи, членом Верховного народного собрания КНДР и членом ЦК партии. В браке у нее с Ким Ир Сеном родились два сына и дочь.
Вести.Ru: последние новости
В Южной Корее стали популярны "увлажняющие маски Ким Чен Ына" Япония заподозрила в шпионаже продукцию Huawei и ZTE В Гусь-Хрустальном разбили только что открытую мемориальную доску Солженицыну
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель объявила решение по санцкиям294
«Россия ничего не захватывала»27
Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне188
Обострение в Сирии: Турция идет в наступление5
Мемориальную доску Солженицыну разбили после установки401
Видео
01:14
Меркель объявила решение по санцкиям
В мире Европа
03:58
Мемориальную доску Солженицыну разбили после установки
Общество
00:59
Захарова попросила Госдеп прекратить истерику
Политика Войска
03:58
Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне
Политика
00:21
Теплоход выбросило на берег под Новороссийском
Происшествия
00:34
Прощание с Алексеевой попытались сорвать
Общество Статьи
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
01:05
Задержан третий за месяц боевик из банды Басаева
Происшествия Статьи
00:50
Представлен прототип первого российского планшета
Гаджеты Наука и техника
01:58
Google опубликовал видео с итогами года
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение