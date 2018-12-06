Филиппины депортируют американского священника

Власти Филиппин готовятся к депортации 77-летнего католического священника из США , задержанного в среду в связи с обвинениями в развращении несовершеннолетних мальчиков, сообщает филиппинское информационное агентство PNA.

По данным агентства, Кеннет Хэндрикс, прослуживший около 37 лет в епархии города Навал в провинции Билиран, был задержан сотрудниками миграционной службы и местной полиции, после того как суд штата Огайо в США выдал ордер на его арест в связи с "незаконными действиями сексуального характера на территории иностранного государства".

По словам пресс-секретаря миграционной службы Даны Сандовал, Хэндрикс будет выдворен из страны в связи с тем, что он "скрывается от правосудия, что ставит под угрозу общественный порядок и безопасность".

В данный момент Хэндрикс уже доставлен в управление миграционной службы. Точная дата депортации пока не установлена. Как сообщает агентство, посольство США работает над процессом аннулирования паспорта Хэндрикса, для того чтобы упростить процедуру депортации.

По данным местных СМИ, за время службы на Филиппинах священник предположительно сексуально домогался к 50 мальчикам в возрасте от 12 лет.