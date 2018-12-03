Сеул планирует за пять лет достичь мира на Корейском полуострове

Правительство Южной Кореи планирует за пять лет достичь мира и денуклеаризации на Корейском полуострове, следует из данных правительственного доклада парламенту, передает агентство Ренхап.

Как сообщает агентство, в ходе парламентского доклада в понедельник правительство Южной Кореи представило общий план развития межкорейских отношений на период с 2018 по 2022 годы и проект его осуществления за 2018 год.

"В общем плане освещен пятилетий план полной денуклеаризации и закрепления прочного мира на Корейском полуострове", — сообщает агентство.

Отмечается, что по сравнению с подобным планом правительства экс-президента Южной Кореи Пак Ын Хе в нынешнем документе сократились упоминания объединения двух стран и больше внимания уделено проблеме денуклеаризации, созданию "новой экономической общины" на полуострове и проектам развития межкорейских отношений.

Межкорейский саммит состоялся в сентябре в Пхеньяне и стал третьей встречей президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в нынешнем году. По итогам саммита лидеры двух стран подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.

Кроме этого, в ходе прошедших переговоров Ким Чен Ын заявил о намерении посетить Сеул с ответным визитом "в ближайшем будущем". Позже Мун Чжэ Ин уточнил, что слова северокорейского лидера означали, что он намерен посетить Южную Корею до конца этого года, если на это не повлияют непредвиденные обстоятельства.