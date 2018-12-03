Ким Чен Ын посетил крупнейшую фабрику обуви в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил фабрику «Мэбонсан», которая является лидером по производству обуви в стране. Об этом говорится в сообщении северокорейского государственного агентства ЦТАК.

«Лидер КНДР с удовлетворением отметил, что небольшое предприятие за последние годы превратилось в икону обувной индустрии страны, чья продукция пользуется большой популярностью и спросом у населения», — отмечается в сообщении.

В ходе визита Ким Чен Ын дал поручение руководству фабрики более широко внедрять современные компьютерные технологии для автоматизации производства обуви.

В августе Ким Чен Ын посетил завод медицинского оборудования Мёхянсан. После посещения предприятия он заявил о плохом развитии медицины в КНДР.