Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
СК расследует инцидент с группой "Чайф"
СК расследует инцидент с группой "Чайф"

Ким Чен Ын посетил крупнейшую фабрику обуви в КНДР 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил фабрику «Мэбонсан», которая является лидером по производству обуви в стране. Об этом говорится в сообщении северокорейского государственного агентства ЦТАК.
«Лидер КНДР с удовлетворением отметил, что небольшое предприятие за последние годы превратилось в икону обувной индустрии страны, чья продукция пользуется большой популярностью и спросом у населения», — отмечается в сообщении.
В ходе визита Ким Чен Ын дал поручение руководству фабрики более широко внедрять современные компьютерные технологии для автоматизации производства обуви.
В августе Ким Чен Ын посетил завод медицинского оборудования Мёхянсан. После посещения предприятия он заявил о плохом развитии медицины в КНДР.
RT на русском: последние новости
В Южной Корее допустили возможность визита главы КНДР в страну до конца года СМИ сообщили о вступлении Джека Ма в компартию Китая Сеул и Пхеньян намерены завершить снос 20 постов охраны в районе границы 30 ноября
Чен Ким , Азия , В мире , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин вступился за Меланью Трамп203
Опрос украинцев в Варшаве шокировал поляков192
Россия отреагировала на тайную операцию британцев на Украине459
Порошенко захотели дистанцировать от Украины192
Изобретатель бифидока объявлен в розыск31
Видео
00:21
Киселев зачитал рэп и напомнил о Хаски
Общество
01:07
Порошенко сделал украинцам жесткое предупреждение
Украина В мире
00:30
Взрыв банкомата в Москве попал на видео
Криминал Происшествия
01:00
Россия успешно испытала новейшую ракету
Оружие Армия
02:44
СК расследует инцидент с группой «Чайф»
Происшествия
01:06
На Украине замминистра напал на депутата Рады
В мире Украина
01:31
Американец снял НЛО в небе
Наука и техника
03:28
Попутчик показал фото Меркель в обычном самолете
В мире
03:03
Путин нашел замену Трампу
Политика
00:27
Трамп разочаровался в переводе и выкинул приемник
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение