Евросоюз впервые выдал сбежавшего от китайцев китайца

Страна Евросоюза впервые выдала Китаю беглеца. Об этом сообщает China Daily.

Болгария экстрадировала на родину Яо Цзиньци — бывшего чиновника, которого Центральная комиссия по проверке дисциплины (ЦКПД) обвиняла в получении взяток. Яо стал первым китайцем, которого страна-член ЕС когда-либо выдавала китайским властям. Экстрадиция также стала первой с тех пор, как ЦКПД была утверждена в марте.

Интерпол выпустил «красное уведомление» в отношении Яо в октябре. 17 октября болгарская полиция задержала его, а спустя неделю было принято решение отправить бывшего чиновника в Китай, где тот предстанет перед судом.

Яо Цзиньци был заместителем главы округа Синьчан в провинции Чжэцзян. Он покинул Китай в 2005 году и был одним из самых разыскиваемых коррупционеров в стране, сообщала Global Times. Его подозревали в превышении должностных полномочий и получении больших сумм денег и подарков в качестве подкупа.

В ЦКПД решение об экстрадиции назвали результатом успешного сотрудничества китайских и иностранных структур в деле противодействия коррупции. «Справедливость восторжествует», — говорится в заявлении комиссии. В нем власти также призвали всех коррупционеров сдаться по доброй воле.

«Красное уведомление» или уведомление с пометкой «красный угол» (Red Notice) означает, что власти всех 194 государств, сотрудничающих с международной полицейской организацией, обязаны арестовать подозреваемого, если он попытается пересечь их границу.