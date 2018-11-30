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Евросоюз впервые выдал сбежавшего от китайцев китайца 

Lenta.ru + ещё 6 5 часов назад
Фото: Xinhua / Globallookpress.com
Страна Евросоюза впервые выдала Китаю беглеца. Об этом сообщает China Daily.
Болгария экстрадировала на родину Яо Цзиньци — бывшего чиновника, которого Центральная комиссия по проверке дисциплины (ЦКПД) обвиняла в получении взяток. Яо стал первым китайцем, которого страна-член ЕС когда-либо выдавала китайским властям. Экстрадиция также стала первой с тех пор, как ЦКПД была утверждена в марте.
Интерпол выпустил «красное уведомление» в отношении Яо в октябре. 17 октября болгарская полиция задержала его, а спустя неделю было принято решение отправить бывшего чиновника в Китай, где тот предстанет перед судом.
Яо Цзиньци был заместителем главы округа Синьчан в провинции Чжэцзян. Он покинул Китай в 2005 году и был одним из самых разыскиваемых коррупционеров в стране, сообщала Global Times. Его подозревали в превышении должностных полномочий и получении больших сумм денег и подарков в качестве подкупа.
В ЦКПД решение об экстрадиции назвали результатом успешного сотрудничества китайских и иностранных структур в деле противодействия коррупции. «Справедливость восторжествует», — говорится в заявлении комиссии. В нем власти также призвали всех коррупционеров сдаться по доброй воле.
«Красное уведомление» или уведомление с пометкой «красный угол» (Red Notice) означает, что власти всех 194 государств, сотрудничающих с международной полицейской организацией, обязаны арестовать подозреваемого, если он попытается пересечь их границу.
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ЕС , Интерпол , Азия , В мире , Болгария , Китай
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