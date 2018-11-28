Китайские миллиардеры строят коммунизм

Китайские миллиардеры становятся в обществе проводниками идей Коммунистической партии . Всё больше богатых людей вступает в КПК, избирается в парламент, а государственное руководство ставит их в пример гражданам страны.

Самый богатый коммунист

В преддверии празднования 40-летия начала политики реформ и открытости, провозглашённой Дэн Сяопином, газета «Жэньминь Жибао» опубликовала список из 100 человек, внесших особый вклад в развитие Китая . Помимо партийных деятелей, заслуженных учителей, выдающихся учёных и деятелей культуры в перечень попали несколько миллиардеров: основатель платформы онлайн-продаж Alibaba Group Джек Ма (настоящее имя Ма Юнь), глава инвестиционной компании Tencent Пони Ма (Ма Хуатэнь), основатель компании Baidu (китайского аналога Google Робин Ли (Ли Яньхун). При этом про самого богатого человека Китая Джека Ма, чьё состояние оценивается в $40 млрд, говорится, что он — член Коммунистической партии.

Руководство КПК отметило, что Джек Ма внёс существенный вклад в «создание электронных торговых платформ, электронных платёжных систем и основы для облачного программирования, в развитие логистики и инфраструктуры для малого и среднего бизнеса, а также разработку новой системы социального кредита с помощью технологий больших данных». Одновременно бизнесмен получил почётное звание «Выдающийся строитель социализма с китайской спецификой провинции Цзянсу».

Биография предпринимателя — классический пример того, как человек «сделал себя сам». Выучился на педагога, работал на низкооплачиваемых должностях, а в 1995 году, на заре интернета, абсолютно не разбираясь в компьютерной технике, решил создать собственную онлайн-версию «Жёлтых страниц». Заняв у друзей и знакомых стартовый капитал в размере $2000, за пару лет стал миллионером. В 1999 году основал Alibaba Group, которая вскоре выиграла в конкуренции за китайский рынок у американской компании eBay , и в итоге стал самым состоятельным человеком в КНР.

По убеждениям Джека Ма можно назвать сторонником социальной справедливости. В своих речах он постоянно подчёркивает, что сам ведёт скромный образ жизни и призывает других последовать его примеру. Бизнесмен вкладывает собственные средства в различные благотворительные проекты и активно участвует в мероприятиях по защите природы.

В то же время предприниматель против иждивенчества. Известно его высказывание про психологию бедных людей, которые не хотят проявлять никакой инициативы:

«Бедных людей удовлетворить труднее всего. Дайте им что-то бесплатно, они решат, что это ловушка. Скажите им, что это лишь небольшая инвестиция, скажут — много не заработать. Скажите им вложиться по-крупному, скажут, что у них нет денег. Скажите им попробовать новые темы, скажут — нет опыта. Скажите им, что это традиционный бизнес, скажут, что это тяжело. Скажите им, что это новая бизнес-модель, они скажут — пирамида. Скажите им открыть магазин, скажут — нет свободы. Скажите им начать новый бизнес, скажут, что нет доказательств, что новый бизнес пойдёт. Они имеют нечто общее: Любят запрашивать Google, слушаться друзей, таких же безнадёжных, как и они сами, они пребывают в раздумьях больше, чем профессор университета, и делают меньше, чем слепой».

Миллиардеры идут во власть

Коммунисты в Китае имеют много обязанностей. Выступая 26 ноября на коллективной учёбе членов ЦК КПК, генсек партии и председатель КНР Си Цзиньпин в очередной раз подчеркнул, что все партийцы обязаны «строго придерживаться критериев высоких нравственных и деловых качеств» и быть всецело преданы КПК. Касается это и миллиардеров, которые платят в качестве партвзносов 2% от высоких доходов.

Вступать в партию бизнесменам разрешили в 2002 году, до этого в КПК принимали только рабочих, крестьян и разного рода наёмных работников, но не хозяев производств. Многие предприниматели воспользовались открывшейся возможностью. Показательна история владельца крупнейшей в Поднебесной сети кинотеатров Ван Цзяньлиня, который получил партбилет ещё в 1976 году, долгое время служил в армии и работал на госслужбе, а в 1989-м основал собственный бизнес, но при этом не потерял связь с партией. Сейчас он является депутатом парламента, состоит в Народном политическом консультативном совете Китая, был делегатом XVII съезда КПК.

Сегодня во Всекитайском собрании народных представителей заседают более 100 долларовых миллиардеров. Совокупное состояние двухсот богатейших депутатов оценивается примерно в $300 млрд, что сопоставимо с ВВП Бельгии. Для сравнения, в американском Конгрессе нет ни одного миллиардера. Западные эксперты отмечают, что в Китае, в которым официально строят социализм, сложилась парадоксальная ситуация: богатые люди пытаются не косвенно влиять на власть, как это происходит в капиталистических странах, а сами получили соответствующие полномочия.

По данным бизнес-журнала Hurun (китайского аналога Forbes), сегодня в Китае насчитывается 620 долларовых миллиардеров, а всего в списке богатых людей, чьё состояние превышает $300 млн, 1893 человека — они представляют разные отрасли, от энергетики до интернет-сервисов. По сведениям издания, девять из десяти богачей точно связаны с Компартией.

В 2014 году The New York Times отмечала, что членство в партии или дружба с высокопоставленными лицами в КПК позволяет легко входить со своими инвестициями в различные сферы бурно развивающейся деловой среды Китая. Например, четыре китайские компании, вкладывающие в Alibaba Group, управляются сыновьями и внуками бывших руководителей Компартии. Внук бывшего китайского лидера Цзян Цзэминя Элвин Цзян Чжичэн владеет 5,6% акций фирмы Джека Ма.

Но близость к власти не освобождает от ответственности. Например, в начале 2016 года Alibaba Group была наказана властями за продажу на своих ресурсах контрафактных товаров. В ответ Джек Ма только поспешил выразить лояльность государственному руководству.

В то же время богатейшие люди Поднебесной не имеют серьёзных поводов для недовольства властью. Быстрорастущая экономика и установка партии на создание благоприятных условий для бизнеса позволила деловым людям всецело проявить свои организаторские таланты. Не стоит забывать, что все частные компании в Китае появились благодаря усилиям бизнесменов, а не в ходе приватизации госпредприятий, как в России. В СССР, где тоже строили социализм, частная инициатива всячески пресекалась, а состоятельные люди изначально были под подозрением. В Китае же миллиардеры преподносятся как пример для остальных граждан. Партийные функционеры с высоких трибун часто говорят, что миллиардеры — это просто китайцы, которые разбогатели первыми, и вслед за ними благодаря «мудрой политике КПК» разбогатеют и другие.