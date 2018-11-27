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Малайзия выдворит проповедников-христиан 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Reuters
Власти Малайзии депортируют четырех туристов из Финляндии и запретит им въезд в страну из-за того, что те распространяли христианствj. Об этом сообщает Associated Press во вторник, 27 ноября.
Двоих мужчин и двух женщин в возрасте от 27 до 60 лет арестовали в отеле на острове Лангкави 20 ноября после того, как в полицию поступило несколько жалоб. Европейцы распространяли материалы о христианстве в общественных местах. Полиция изъяла у арестованных 47 ручек с цитатами из Библии, а также 336 записных книжек с выдержками из священного писания.
Четырех арестантов передали в миграционную службу после того, как прокуратура приняла решение об их депортации. Материалы, которые распространяли финны, конфискованы и будут уничтожены.
Отмечается, что один из арестованных финнов у себя не родине является членом молодежной христианской организации. Ее сторонники пропагандируют здоровый образ жизни и путешествуют по родной стране на автобусе с надписью «Финляндия для Иисуса».
Обращение мусульман, которые составляют две трети населения страны, в другую веру запрещено в Малайзии законом, хотя конверсия немусульман в ислам разрешена. Мусульмане также не имеют права менять вероисповедание по своей воле.
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Комментарии
Иисус Христос , Генпрокуратура РФ , Азия , В мире , Малайзия , Финляндия
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