В Китае оценили возможность военного союза с РФ

В Китае рассказали о новом миропорядке с Россией

По его словам, интерес стран друг к другу, как и раньше, основывается на соседских и партнерских отношениях. Чжао Хуашэн отметил, что «Россия интересна Китаю прежде всего как самый влиятельный и близкий партнер в сохранении стратегической стабильности и безопасности мира, в построении нового мирового политического и экономического порядка, в поддерживании справедливости, правоты и равноправии в международных отношениях».

В то же время, по его словам, заменить мировой порядок, который США и Запад продвигают, нереально. В разговоре он противопоставил «консервативный» миропорядок, который поддерживают Китай и Россия, и «либеральный» миропорядок, который продвигают страны Запада.

«На самом деле, с углублением политической раздробленности мирового сообщества общепринятый мировой порядок продолжает быстро ослабляться», — считает Чжао Хуашэн. — Принять друг друга им трудно, если не невозможно, и никто из них не сможет навязать свой вариант другому».

Кроме того, он отметил, что экономический потенциал двусторонних отношений также очень важен для Пекина. «Россия является самым большим экспортером нефти в Китай. Она может самым большим экспортером газа для Китая после того, как газовые договоры двух стран будут реализованы», — пояснил профессор. Чжао Хуашэн добавил, что КНР считает Россию равным политическим партнером, несмотря на то, что «темп роста российской экономики отстает от других крупных держав».

На вопрос о возможном заключении военного союза Чжао ответил, что Китай придерживается политики неприсоединения.