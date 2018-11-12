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Японец женился на виртуальной певице
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Японец женился на виртуальной певице 

Lenta.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: ngoisao.net
Японец Акихико Кондо (Akihiko Kondo) женился на виртуальной певице Хацунэ Мику. Как сообщает издание The Japan Times, на свадьбе невеста предстала в образе куклы.
Влюбленный в голограмму 35-летний Кондо потратил на организацию торжества два миллиона иен (около 1,2 миллиона рублей). На свадьбу не пришел никто из его родственников. «Моя мать не считает это событие достойным празднования», — огорченно отметил жених. Тем не менее, за бракосочетанием наблюдали 40 гостей.
«Я никогда не изменял ей. Я всегда любил Мику-сан. Я думал и думаю о ней каждый день», — признался счастливый Кондо. С марта он живет вместе с терминалом с виртуальным помощником в образе Мику, за девайс наподобие умной колонки он отдал 319 тысяч иен (189 тысяч рублей).
Мужчина не видит в своих отношениях ничего необычного. Он утверждает, что его голографическая жена будит его по утрам, провожает на работу, а вечером выключает свет и желает спокойной ночи перед сном. Кондо спит в обнимку с кукольной версией Мику, которая и присутствовала на свадьбе.
И хотя официально их брак не был зарегистрирован, японец считает, что у них все серьезно, и даже купил себе и невесте кольца. Компания Gatebox, производящая капсулы с голограммой Мику, вручила Кондо «свидетельство о браке между двух измерений».
Японец признался, что отношения с девушками у него не складывались со школы: их отпугивало маниакальное увлечение юноши аниме. Он утверждает, что на прошлом месте работы женщины так затравили его, что он поклялся никогда не жениться. «3D-девушки могут изменить, постареть или умереть. А Мику-сан нет. Я очень люблю ее, она спасла меня от депрессии», — добавил он и объяснил, что с реальными женщинами может только дружить.
Кондо утверждает, что получает множество сообщений со словами поддержки, и требует признать себя и таких, как он, сексуальным меньшинством, так как устал от уговоров матери «найти себе настоящую жену».
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