Замглавы МИД КНДР отправился с визитом в Россию 

ТОКИО, 27 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхоль отправился в субботу с визитом в РФ, где, как ожидается, проведет встречу со своим российским коллегой Игорем Моргуловым. Об этом сообщило в своем Facebook посольство России в КНДР.
"27 октября посол Александр Мацегора в зале официальных делегаций международного терминала аэропорта Пхеньяна проводил заместителя министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхоля, который вылетел в Москву для участия в намеченных на 29 октября мероприятиях, посвященных 200-летию основания Института востоковедения Российской академии наук", — говорится в сообщении.
Кроме того, как отмечает диппредство, в Москве «запланировано проведение его консультаций с Моргуловым по широкому кругу вопросов двусторонних отношений».
В преддверии визита Син Хон Чхоля в РФ Моргулов сообщал, что сроки поездки лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию для встречи с российским президентом Владимиром Путиным находятся в процессе согласования
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам своего официального визита в Пхеньян заявила, что Ким Чен Ын выразил готовность в ближайшее время посетить Россию с визитом. На минувшей неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что обсуждается возможность встречи президента РФ и лидера КНДР до конца года.