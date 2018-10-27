Замглавы МИД КНДР отправился с визитом в Россию

ТОКИО, 27 октября. / ТАСС /. Заместитель министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхоль отправился в субботу с визитом в РФ , где, как ожидается, проведет встречу со своим российским коллегой Игорем Моргуловым. Об этом сообщило в своем Facebook посольство России в КНДР.

Кроме того, как отмечает диппредство, в Москве «запланировано проведение его консультаций с Моргуловым по широкому кругу вопросов двусторонних отношений».

В преддверии визита Син Хон Чхоля в РФ Моргулов сообщал, что сроки поездки лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию для встречи с российским президентом Владимиром Путиным находятся в процессе согласования