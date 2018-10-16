Раскрыта польза концлагерей для мусульман

Концлагеря для мусульман-уйгуров — на самом деле образовательные центры, где их жизнь делают более красочной в рамках «свободных обучающих программ», заявил председатель Синьцзян-Уйгурского автономного района Шохрат Закир. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

По словам Закира, уйгура по происхождению, лагеря, в которых содержатся десятки тысяч мусульман, предназначены для обучения государственному языку, знанию законов и тренингам по противодействию экстремизму. Он подчеркнул, что участников программ не наказывают за их «подверженность экстремистским и террористическим взглядам», а перевоспитывают в комфортных условиях: у них есть возможность заниматься спортом, читать книги, проводить время в компьютерных комнатах, а также участвовать в конкурсах песни, танца и сценической речи.

Кроме того, их обучают различным профессиям: производству одежды и пищи, сборке электроники, наборному производству, парикмахерскому делу и интернет маркетингу. За товары и услуги, производимые мусульманами в лагерях, платят предприятия.

Все это призвано помочь «обучающимся» пройти идеологическую подготовку и «завершить их психологическую и поведенческую коррекцию, изменить их способ мышления и помочь им вернуться к обществу и семье».

«Многие обучающиеся сказали, что раньше они были подвержены экстремистским мыслям и никогда не занимались спортом и искусством, а теперь поняли, что жизнь может быть более красочной» — заявил Закир.

Чиновник подчеркнул, что все происходящее находится строго в рамках китайских законов. Ранее власти Китая отрицали существование лагерей для уйгуров.