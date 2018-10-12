Почему США не сбросили атомную бомбу на Токио

Почему американцы не сбросили атомную бомбу на Токио в 1945 году

В начале августа 1945 года вооруженные силы США сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы. В результате трагедии погибли сотни тысяч человек. Но почему именно эти два японских города стали целями американских военных, а не, скажем, столица страны Токио?

Хиросима и Нагасаки

6 августа 1945 года первая атомная бомба, получившая невинное прозвище «Малыш», была сброшена на японский город Хиросиму. Через 3 дня та же участь, но уже от бомбы под названием «Толстяк», постигла и Нагасаки. Эти случаи до сих пор остаются единственными в истории примерами применения ядерного оружия.

Последствия взрывов оказались ужасающими. От тех горожан, которые ближе всего находились к эпицентрам, остались на земле только тени: их тела расщепились на атомы. Другие превратились в уголь, были унесены взрывной волной, погибли под завалами зданий или скончались через какое-то время от лучевой болезни. По самым скромным подсчетам в те дни погибли не менее 150 тысяч японцев.

Уничтожение Токио

Почему именно эти японские города американцы выбрали в качестве целей? Для того, чтобы выяснить причину этого, необходимо переместиться в март того же 1945 года. Ночью 10 числа Марианские острова покинули 334 самолета-бомбардировщика. Они взяли курс на Токио. Спящая столица была атакована с воздуха посредством зажигательных бомб. Снаряды были заполнены напалмом — густым горючим продуктом, изобретенным всего за 3 года до описываемых событий.

Более 90% зданий в Токио были деревянными одноэтажными строениями, которые моментально вспыхнули в результате авианалета. Всего на столицу были сброшены более 300 тысяч зажигательных бомб. Разгорелся такой пожар, что над городом образовались настоящие огненные смерчи. Многие горожане погибли не от пламени, а от удушья, поскольку дышать в пекле было просто нечем: весь кислород выгорел.

«Молитвенный дом»

Тогда в Токио погибли более двух миллионов человек. Именно эту цифру считает наиболее верной бывший ядерщик Александр Ильяшенко (сайт «Православие и мир»). В основном жертвами налета были старики, женщины и дети. Если принять во внимание мнение Ильяшенко, то получается, что за всю историю человечества та мартовская бомбардировка Токио до сих пор является самым массовым актом уничтожения людей. Примечательно, что эта операция была цинично названа американским военными «Молитвенным домом».

Таким образом, к тому моменту, когда американцы решили нанести ядерный удар по Японии, уничтожать в Токио было нечего и некого. Поэтому главными мишенями для атомных бомбардировок стали другие крупные населенные и промышленные центры — Хиросима и Нагасаки.