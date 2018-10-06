The National Interest (США): Россия и Китай — не совсем союзники

Вполне возможно, что военные учения, которые Китай Россия недавно торжественно провели на российском Дальнем Востоке, стали свидетельством нового прочного союза между двумя евразийскими державами. Это реакционное партнерство обусловлено, прежде всего, одновременным давлением на Москву и Пекин со стороны Вашингтона и связано с их желанием бросить вызов глобальному порядку, в котором доминируют США . Однако оно может оказаться и не таким постоянным, как кажется. Такое тактическое сотрудничество основано не на общих идеалах, а на общем стремлении ослабить западный либеральный порядок.

Российско-китайские официальные отношения начались еще в середине XVII века, когда после завоеваний на отдаленных сибирских территориях между двумя странами образовалась общая граница. С тех пор отношения развивались бурно и были отмечены многолетней торговлей и сотрудничеством, а также периодами военной конфронтации и захватом земель.

Пожалуй, самым ярким эпизодом в современной китайской истории, который помогает понять внешнюю политику, проводимую сегодня страной, является «век унижения» Китая. Эта эпоха, которая (согласно китайской политической риторике) характеризуется целым рядом неравноправных и унизительных договоров с западными державами, оставила неизгладимый след в политическом менталитете страны и ее восприятии мировых проблем.

Например, Россия — в числе других европейских империй — также воспользовалась возможностью, появившуюся в результате Второй англо-китайской войны и восстанием тайпинов, расширить свои границы за счет Китая. Россия увеличила свои территории, продвинувшись за берега Амура вплоть до современного Владивостока , тем самым осуществив свои давние стремления, связанные с морем — получить выход к Тихому океану.

Неустойчивость этих отношений проявились и во время холодной войны, о чем свидетельствует раскол между Китаем и Советским Союзом из-за разных подходов к коммунистическому учению и разных геополитических взглядов. Этот вакуум фактически и наметил путь к возможному китайско-американскому сближению, став еще одним примером тактического и зависящего от обстоятельств партнерства.

После окончания холодной войны и последовавшего за ней непродолжительного периода неоспоримого порядка с доминирующей ролью США мировая система находится сейчас на стадии активных преобразований. На фоне снижения относительного могущества Америки и роста влияния на мировой арене соперников Вашингтона, взлету которых, по иронии судьбы, способствовала поддерживаемая Соединенными Штатами международная торгово-экономическая система, проявляются симптомы «геополитической рецессии».

После распада СССР Америка в отсутствии серьезного противника приступила к сокращению своих вооруженных сил и финансирования спецслужб. После терактов на материковой части США, произошедших 11 сентября, Америка начала активную борьбу с терроризмом, длящуюся уже не одно десятилетие, и в основном не придавала значения угрожающему росту реваншистских Китая и России. И лишь в 2017 году в американской Стратегии национальной безопасности была дана объективная оценка России и Китаю, были указаны их планы «бросить вызов американскому могуществу, влиянию и интересам» и сделано предупреждение о том, что они «пытаются подорвать американскую безопасность и благополучие». Это официальное признание угрозы со стороны России и Китая стало свидетельством неизбежного возврата к великодержавной политике.

Несмотря на наличие признаков того, что Евразия превращается в геоэкономический суперконтинент, основанный на экономических достижениях Китая и его масштабных инфраструктурных проектах, пока неясно, согласится ли Россия на роль младшего партнера в миропорядке, ориентированном на Пекин. В этой связи недавние грандиозные военные учения «Восток-2018» можно рассматривать еще и как возможность для России доказать миру свою военную мощь и послать четкий сигнал Китаю. Вопреки убеждению, что эти учения ознаменовали новый этап в китайско-российском военном партнерстве, они могли бы служить для России средством сдерживания «ползучего» проникновения Китая на российский Дальний Восток и в Центральную Азию. Поскольку России крайне необходимы китайские инвестиции и денежные вливания в экономически проблемный Дальний Восток, опасения Москвы по поводу влияния Китая в этом регионе в долгосрочной перспективе усилились. Учитывая существующие демографические и экономические тенденции в России (причиной которых отчасти является отсутствие у Кремля альтернатив на ближайшую перспективу из-за сокрушительных западных санкций), Москву беспокоит экономическая дальновидность Пекина и то, что он проецирует «мягкую силу» в ближнем зарубежье. Более того, Россия также обеспокоена явной опасностью того, что Китай может законодательно закрепить свой демографический империализм на Дальнем Востоке.

Впервые с XV века Китай чувствует себя на материке в достаточной безопасности, чтобы теперь отважиться попробовать свои силы и «обосноваться» в чужих морях и далеких странах. Россия также, несмотря на свою обеспокоенность по поводу предполагаемого вторжения НАТО , в целом защищена от широкомасштабной внешней агрессии. Самая большая угроза безопасности обеих стран исходит изнутри. Авторитарная система перехода власти и региональная изолированность являются серьезными проблемами, с которыми России и Китаю придется столкнуться в недалеком будущем.

Как показывает история, переход власти в авторитарном государстве — особенно после ухода авторитарного лидера — является процессом весьма болезненным. Югославия Иосипа Броз Тито или Испания Франсиско Франко — это лишь два примера. И никто не знает, как политические системы и культура в России и Китае отреагируют на окончательный уход Путина и Си. Это окажет серьезное влияние не только на российско-китайские отношения, но и на обстановку в регионе и мире в целом.

Россия находится в тяжелой социально-экономической ситуации, и Китай понимает, что она не может сохранять прежние темпы экономического роста. В обеих странах существуют опасения по поводу внутренней нестабильности. По этим причинам Россия и Китай независимо друг от друга пришли к выводу о том, что возможностей для действий становится все меньше. Поэтому и Москва, и Пекин хотят реализовать свои региональные грандиозные проекты пока еще не поздно. Стараясь не переходить друг другу дорогу и сотрудничая в областях, представляющих взаимный интерес, обе державы в конечном итоге должны будут найти свой баланс сил. Долгосрочная экономическая программа Китая в отношении континента нацелена на то, чтобы выбить почву из-под ног Москвы, резко ограничив свободу действий Кремля в его традиционной сфере влияния. Безусловно, российские власти не могут не знать об этом, но пока краткосрочные интересы двух стран совпадают, а реальных альтернатив мало, Москве с какими-либо действиями придется повременить.

В некоторых случаях и Пекину приходится закрывать глаза на то, что Москва продает оружие некоторым из его региональных противников — например, Вьетнаму и Индии. Но если Москва прекратит экспорт оружия, эти страны обратятся к Вашингтону — что для Пекина представляется еще менее приемлемым.

Несмотря на несбалансированную риторику президента Дональда Трампа в отношении союзников Америки, стратегия США должна заключаться в дальнейшем укреплении своей сети альянсов, чтобы обеспечить мощный политический и экономический противовес планам России и Китая. Несмотря на некоторые стратегические ошибки Америки — например, выход из Транстихоокеанского партнерства — Вашингтон по-прежнему является основным оплотом безопасности, действуя ради общего блага регионов в области обороны, торговли и ответственного подхода к государственному управлению. Как в Азии, так и в Европе благодаря отсутствию территориальных претензий со стороны США Вашингтон является желанным посредником в решении политических вопросов и обладает имиджем, которого у России и Китая нет. Поэтому крайне необходимо придерживаться тех направлений в политике, которые определили министр обороны Мэттис и госсекретарь Помпео, чтобы убедить всех в абсолютной готовности Америки выполнять обязательства перед своими союзниками.

Несмотря на то, что подлинность китайско-российского альянса на долгосрочную перспективу вызывает серьезные сомнения, этот тандем все же способен нанести значительный ущерб глобальным интересам Америки и ослабить ее региональное влияние. Поэтому, чтобы противостоять российско-китайской «доктрине Монро» в Евразии, Америка должна активизировать свою систему альянсов, а также увеличить свое военно-морское и наземное присутствие в качестве оплота защиты стабильности в регионе, которая непосредственно влияет и на собственные национальные интересы США.