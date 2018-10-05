Россия и Китай обсудили отношения с Европой

«В ходе обстоятельного обмена мнениями были рассмотрены ситуация в Европе, состояние отношений сторон с Евросоюзом и некоторыми другими международными организациями на континенте, а также перспективы сопряжения интеграционных инициатив в Евразии», — говорится в сообщении на сайте министерства.

В МИДе отметили, что консультации «прошли в атмосфере взаимопонимания и доверия».

Представитель Китая также встретился с замминистра иностранных дел Александром Грушко

Ранее Россия и Китай решили совместно исследовать Луну.