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Россия и Китай обсудили отношения с Европой
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Россия и Китай обсудили отношения с Европой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин обсудил с главой департамента Европы МИД Китая Чэнь Сюем отношения России и КНР с Евросоюзом.
«В ходе обстоятельного обмена мнениями были рассмотрены ситуация в Европе, состояние отношений сторон с Евросоюзом и некоторыми другими международными организациями на континенте, а также перспективы сопряжения интеграционных инициатив в Евразии», — говорится в сообщении на сайте министерства.
В МИДе отметили, что консультации «прошли в атмосфере взаимопонимания и доверия».
Представитель Китая также встретился с замминистра иностранных дел Александром Грушко.
Ранее Россия и Китай решили совместно исследовать Луну.
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