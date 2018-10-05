У нищего пакистанца нашли миллиарды на счету

У живущего в трущобах пакистанца нашли миллиарды на счету

Правоохранительные органы обнаружили на банковском счету продавца мороженого из пакистанского города Карачи миллиарды рупий, о которых их владелец ничего не знал. Об этом сообщает портал Carbonated.TV.

На счету Мухаммада Абдула Кадира оказалось 2,3 миллиарда пакистанских рупий (18,6 миллиона долларов. — Прим. ред.), причем сам мужчина зарабатывал всего около четырех долларов в день. По его словам, он ничего не знал о деньгах, хотя счет был открыт с использованием копии его удостоверения личности.

"Я самый невезучий человек в мире. Когда я узнал, что на моем счету лежит такая сумма, денег уже там не было", — сказал он.

Сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что мужчина действительно не был причастен к переводу средств, так как был неграмотен и не мог подписать документы.