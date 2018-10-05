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У нищего пакистанца нашли миллиарды на счету
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У живущего в трущобах пакистанца нашли миллиарды на счету 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы обнаружили на банковском счету продавца мороженого из пакистанского города Карачи миллиарды рупий, о которых их владелец ничего не знал. Об этом сообщает портал Carbonated.TV.
На счету Мухаммада Абдула Кадира оказалось 2,3 миллиарда пакистанских рупий (18,6 миллиона долларов. — Прим. ред.), причем сам мужчина зарабатывал всего около четырех долларов в день. По его словам, он ничего не знал о деньгах, хотя счет был открыт с использованием копии его удостоверения личности.
"Я самый невезучий человек в мире. Когда я узнал, что на моем счету лежит такая сумма, денег уже там не было", — сказал он.
Сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что мужчина действительно не был причастен к переводу средств, так как был неграмотен и не мог подписать документы.
В ходе расследования было обнаружено по меньшей мере 77 аналогичных счетов, через которые прошло в общей сложности более 280 миллионов долларов. В причастности к созданию данной схемы отмывания денег подозревается экс-президент Пакистана Асиф Али Зардари, сообщает издание.
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