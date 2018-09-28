Индия осмелилась послать США «куда подальше»

Как Индия посмела послать США «куда подальше» и купить у России С-400

Индийский премьер Нарендра Моди окончательно решился купить российские зенитные комплексы С-400, пишут ведущие индийские издания. Сделка оценивается в 5,5 млрд долларов. США до последнего давили на Индию , пытаясь сорвать контракт, но в итоге Моди, похоже, показал им крупный кукиш. Осталось придумать, как Индия заплатит нам эти самые миллиарды, ведь США могут арестовать любой платеж, если он номинирован в долларах.

Власти Индии приняли решение подписать с Россией контракт на покупку пяти ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом в четверг сообщило влиятельное издание Times of India, со ссылкой на источник в правительстве страны. Источник рассказал: решение по С-400 принял накануне национальный комитет по безопасности во главе с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Военно-дипломатический источник «Интерфакса» сообщил, что контракт может быть заключен уже на следующей неделе, на встрече на высшем уровне. Напомним, 4 октября Владимир Путин ожидается в Дели с визитом.

Хотя межправительственное соглашение о поставке С-400 заключили еще два года назад, подготовка контракта, сумма которого оценивается от 5,5 млрд до 6 млрд долларов, тянулась до сих пор, пока на днях министр обороны Индии Нирмала Ситараман не сообщила: переговоры вышли на завершающий этап.

Подготовке сделки явно мешал геополитический фон. Весной индийские банки приостановили выплаты по контрактам с «Рособоронэкспортом» , дабы избежать попадания под так называемые вторичные санкции США. Речь идет о законе CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), который обязывает администрацию Трампа наказывать страны за сделки с российскими военными структурами, включенными в черный список. В их числе и «Рособоронэкспорт».

На прошлой неделе США ввели аналогичные санкции против Китая — именно за покупку тех же самых С-400. Ранее Госдеп пригрозил санкциями всем потенциальным покупателям «Триумфов».

Но не факт, что аналогичное наказание грозит Индии. Летом глава Пентагона Джеймс Мэттис , выступая в конгрессе, призвал сделать для этой страны исключение. Мэттис мотивировал свою «доброту» тем, что применение CAATSA к Индии не приведет к разрыву ВТС с Россией, но только усилит его. В итоге, конгресс внес оговорку в закон — дал правительству США право самостоятельно решать, наказывать ли Индию.

После этого в Пентагоне и Госдепе стали действовать «кнутом и пряником». В сентябре Мэттис лично отправится в Дели вежливо отговаривать индийцев от покупки С-400. Но незадолго до этого его эмиссар в Азии Рэндалл Шрайвер, наоборот, угрожал — отказался гарантировать Индии «исключение по Мэттису», намекал, что карательные меры все же могут и применить. Кроме Мэтиса, давить индийцев по этому поводу пытался и госсекретарь Майк Помпео.

Как стало ясно в четверг, нажим оказался безрезультатным, Индия выдержала. «Теперь Вашингтону предстоит решить — вводить ли за это санкции против Индии, рискуя испортить отношения и поставить под угрозу собственные военные сделки с Дели. Ловушка для самих США», — написал по этому поводу сенатор Алексей Пушков в своем Twitter.

«Большой вопрос, относится ли администрация Трампа к Индии иначе, чем к Китаю… С одной стороны, Соединенные Штаты хотят, чтобы Индия была их стратегическим партнером в противовес Китаю. С другой стороны, Штаты осложняют покупку российских С-400, а также фрегатов, подлодки и вертолетов. Все это лишь укрепит в Индии сомнения в отношении США как надежного поставщика вооружений», — еще в мае сетовало уже упомянутое издание Times of India.

Однако деловые люди в Дели явно не уверены, что Белый дом однажды не сменит пряник на кнут, и не накажет их в рамках CAATSA. Платежи Индии по большинству оружейных контрактов с Россией не поступают с апреля, писали ранее «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. Эту проблему стороны намерены к саммиту все же решить, сказал в середине сентября куратор российской оборонки, вице-премьер Юрий Борисов

«Система С-400 индийцев более чем устраивает, потому что лучший ЗРК им никто не поставит. А избежать санкций вполне можно, — пояснил газете ВЗГЛЯД руководитель Центра восточных исследований дипломатической академии МИД Андрей Володин. — Можно задействовать валюту, которая не входит в зону доллара США, например, сингапурский доллар. Второй способ — это клиринговый обмен, то есть обмен рубль-рупия».

«Правда, индийцы очень осторожно подходят к такого рода обмену рубль-рупия. Они мне неоднократно говорили: мы знаем, что курс индийской рупии занижен, но курс российского рубля занижен сверх всякой меры», — сказал Володин.

Теоретически возможен и вариант поставок через компанию-посредника, зарегистрированную в третьей стране. Во всяком случае, по некоторым сообщениям, такую схему используют сами США при поставках оружия курдским формированиям в Сирии. Это, впрочем, лишь предположения. В любом случае, о том, что Москва и Дели на правительственном уровне разрабатывают некую «дорожную карту» обхода американских санкций, пресса предупреждала еще весной.

Василий Кашин. Зависимость Дели от российского ВПК велика, и это одна из причин, по которой санкции индийцев не так уж и пугают, пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий

«У Индии 70% импортного вооружения и военной техники поставлены из России,

— подчеркнул он. — Вся эта техника, стоимость которой составляет десятки миллиардов долларов, нуждается в постоянном техническом обслуживании, в поставках запасных частей, модернизации и так далее. Соответственно, прервать эти контакты невозможно».

Эта зависимость и является причиной того, почему Индия угрозу американских санкций, как он выразился, «посылает куда подальше».

Правда, как отмечали эксперты американского центра Stratfor , доля российских вооружений в закупках Индии за последние 5 лет сократились с 79 до 62 процентов. Но Кашин не считает, что российско-индийское военное сотрудничество сокращается, — просто индийцы, по его мнению, на время насытили свой рынок нашим оружием и поэтому в торговле наступил спад.

Очевидна и чисто военная, а не только политическая заинтересованность Дели в С-400. Они послужат надежным прикрытием от соседей — Китая, и особенно Пакистана, с которыми у Индии традиционно враждебные отношения. Вряд ли она потом будет перепродавать эти зенитки третьим странам.

Кстати, решимость Моди действовать назло Трампу подогревают и внутриполитические причины.

«На носу — парламентские выборы, в следующем году, и правительство все больше и больше критикуют за чрезмерно уступки США», — заметил Володин.

Показательно, что Моди демонстративно объявил, что Индия продолжает сотрудничать с Ираном, хотя Трамп потребовал от всех стран мира бойкотировать исламскую республику. New York Times сообщала: индийским государственным компаниям указано продолжить покупать нефть у Ирана (хотя частный нефтебизнес свернул закупки).

«Индия видит себя в качестве будущей новой сверхдержавы и в основе всего, что она делает, лежит положение о независимой внешней политике», — отмечает Кашин.