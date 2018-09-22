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Китай отменил участие в совместных мероприятиях с США
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Китай отменил участие в совместных мероприятиях с США 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: AP Photo
Китай отзывает своих представителей в ряде совместных с США мероприятий из-за санкций Вашингтона за сотрудничество с Россией, сообщает Центральное телевидение Китая.
Ранее МИД Китая вызвал американского посла Гэри Локка и сделал главе дипмиссии резкое представление из-за ограничительных мер за покупки российского вооружения. Помимо этого, в Центральный военный совет вызвали военного атташе при посольстве США и выразили протест.
В частности, Пекин отменил визит главы ВМС Китая в США, в ходе которого он должен был принять участие в симпозиуме по поддержанию международной безопасности на море. Помимо этого, китайские власти решили отказаться от второй встречи представителей штабов двух государств, которая должна была пройти в Пекине 25-27 сентября.
При этом китайская сторона вновь потребовала от США немедленно отменить введенные ограничительные меры.

Санкции против Китая

В четверг Вашингтон ввел санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центарльного военного совета Китая и главы ведомства Ли Шанфу. Совет командует вооруженными силами страны, а возглавляет его непорседственно Си Цзиньпин.
В Белом доме объяснили, что ограничительные меры вводятся из-за сотрудничества с "Рособоронэкспортом". В частности, из-за закупок Су-35 зенитных ракетных систем С-400 в январе этого года.
В Пекине призвали США отменить ограничения. Официальный представитель МИД Китайской Народной Республики Гэн Шуан заявил, что в противном случае, Вашингтону придется самому нести ответственность за последствия. При этом китайские власти многократно называли сотрудничество с Россией в военно-технической сфере суверенным правом Пекина.
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