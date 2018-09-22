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Ким Чен Ын намерен приехать в Сеул
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Ким Чен Ын намерен приехать в Сеул в декабре 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Председатель южнокорейского конгломерата CJ Group Сон Гён Сик рассказал о планах главы КНДР Ким Чен Ына посетить Сеул в декабре.
Об этом сообщает «Рёнхап».
«Председатель Ким Чен Ын заявил, что он посетит Сеул в декабре», — заявил он.
Агентство уточняет, что Сон Гён Сик был одним из членов южнокорейской делегации, которая сопровождала президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина во время визита в КНДР.
Ранее Госдеп США поздравил Северную и Южную Корею с успешным проведением межкорейского саммита.
Директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил визит лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина в КНДР.
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