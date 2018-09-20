Завершилась встреча лидеров двух Корей

Лидеры Северной и Южной Кореи завершили встречу в Пхеньяне

Президент Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ин перед вылетом в Сеул вместе с главой КНДР Ким Чен Ыном посетил священную для всех корейцев гору Пэктусан. Согласно легенде, именно с вершины этой горы в 2333 году до н.э. спустился Тангун, который стал основателем корейского государства. Это самая высокая точка Корейского полуострова (более 2700 метров). Гора по сути — потухший вулкан, в кратере которого находится озеро Чхончжи. Пэктусан расположена на границе КНДР и Китая , и потому подходы к вершине и озеру возможны с обеих сторон.

Кстати, Мун Чжэ Ин стал первым в истории лидером Южной Кореи, посетившим Пэктусан со стороны Северной Кореи. Причем лидеров Юга и Севера сопровождали их супруги. Как отметили в администрации президента РК, после посещения горы Ким и Мун спустились к городу Самчжиён, где в последний раз в рамках этого визита вместе пообедали.

Интересно, что из Пхеньяна в Самчжиен Мун Чжэ Ин прилетел "бортом N 2", который меньше его личного официального лайнера, известного как "борт N 1". Замена самолета была вызвана тем, что взлетно-посадочная полоса аэродрома этого города не приспособлена для приема крупных лайнеров. Кстати, после недолгих размышлений Мун Чжэ Ин из Самчжиёна, не возвращаясь в Пхеньян, отправился в Сеул именно вторым бортом. Вот так и завершился первый визит Мун Чжэ Ина в Северную Корею, который продлился три дня. За это время лидеры Юга и Севера подписали совместную Пхеньянскую декларацию, а министры обороны двух стран договорились о мерах по предотвращению военных столкновений и конфликтов. Ким Чен Ын также принял приглашение Мун Чжэ Ина посетить Сеул. По словам Муна, эта поездка должна состояться уже до конца года.