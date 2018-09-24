Падающая экономика Пакистана тянет за собой Китай

В китайском проекте «Один пояс — один путь» могут появиться инвестиции государств Персидского залива. Соответствующее приглашение для Саудовской Аравии сделало руководство Пакистана , ухудшающееся экономическое положение которого ставит под угрозу ключевой сегмент «Пояса» — Китайско-пакистанский экономический коридор.

Финансовые вливания в строительство Китайско-пакистанского коридора обсуждались в ходе визита главы пакистанского правительства Имрана Хана в Саудовскую Аравию. По итогам состоявшихся переговоров с руководством королевства министр информации Исламской Республики Фавад Чаудри объявил, что Исламабад сделал предложение Эр-Рияду стать третьей стороной в реализации проекта коридора. Впрочем, официально о согласии саудовских властей на инвестирование в один из важнейших сегментов «Одного пояса — одного пути», ничего не известно. Пакистанские политики, однако, говорят, что сделка уже согласована и заключена, обозреватели рассуждают о задачах, решению которых поспособствует королевство. Объем саудовских инвестиций в Китайско-пакистанский экономический коридор, по этим оценкам, составит $10 млн Поиск третьего инвестора, очевидно, обсуждался и во время визита главы МИД Китая Ван И в Исламабад. По итогам переговоров были достигнуты 10 договоренностей, которые касались как военной, так и экономической сферы. Государственная китайская газета «Жэньминь жибао» сообщила, что проект Китайско-пакистанского экономического коридора был в числе поднятых тем. Стороны условились обеспечить нормальное функционирование объектов, которые находятся на этапе строительства. Вместе с этим, основываясь на ключевых пунктах пакистанской программы социально-экономического развития и на тех потребностях, которые есть у населения Исламской Республики, Пакистан и Китай выразили намерение согласовать и утвердить будущий курс развития Китайско-пакистанского экономического коридора. Впрочем, несмотря на позитивный тон заявлений обеих сторон, у проекта есть серьезные препятствия.

Проблему для китайско-пакистанского взаимодействия по экономическому коридору представляет экономика Исламской Республики. Лидер партии «Движение за справедливость» Имран Хан занял пост премьер-министра страны в августе этого года. Его главные обещания — победа над коррупцией и урезание государственных расходов. Однако проблемы, которые он унаследовал от своего предшественника, гораздо глубже. Они касаются структурных трудностей. Резервы иностранной валюты Пакистана в настоящее время оцениваются в $9,9 млрд Этого не хватит, как отмечают аналитики, даже для того, чтобы покрыть двухмесячную стоимость импорта и отдать долги китайской стороне. Вероятно, если Имран Хан не возьмется за основательные преобразования в экономике, то его политическая судьба будет мало чем отличаться от судеб предыдущих премьер-министров Пакистана, прогнозируют в экспертной среде.

Проект «Один пояс — один путь», который был выдвинут КНР в 2010-х годах, стратегически нацелен прежде всего на распространение китайской экономической модели. Его значение заключается не столько в развитии инфраструктуры и улучшении экономического положения подключившихся к проекту стран, сколько во внедрении принципиально новых форм финансовых расчетов, активное подключение национальных валют к процессу расчетов и усиление роли юаня. Поднебесная пытается сформировать новую систему торговли в мире, добиваясь ослабления тарифных барьеров. Для Китая как для государства с экспортно-ориентированной экономикой важно, чтобы его товары проникали на мировые рынки безналоговым образом.

Не исключено, что Пекин хочет участия «стран, дружественных как Пакистану, так и Китаю», чтобы избежать негативной критики, особенно из США и из Индии по поводу китайских амбиций, говорят аналитики. «Приглашение третьей стороны поможет снизить уровень беспокойства по поводу того, что кооперация межу Китаем и Пакистаном преследует какие-то стратегические цели, — заявил директор исследований Южной Азии в Шанхайском институте международных исследований Чжао Гочэн. — Особенно эту тревогу испытывает Индия». Китай нередко подозревают в попытке установить свое влияние в регионе. И, как полагает Чжао Гочэн, участие саудовской стороны в «Одном поясе — одном пути» рассчитано прежде всего на то, чтобы избавиться от подобных подозрений.