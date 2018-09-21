МИД Китая вызвал посла США из-за России

Министерство иностранных дел Китая вызвало к себе американского посла в КНР из-за санкций, введенных в отношении страны за сотрудничество с Россией , передает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что китайское министерство иностранных дел сделало дипломату США резкое представление в связи с введением санкций в отношении структуры китайских вооруженных сил и "соответствующих ответственных лиц".

Других подробностей о разговоре не сообщается.

Ранее сообщалось, что представители министерства обороны Китая выразили крайнее возмущение и протест Соединенным Штатам в связи с введением санкций в отношении Китая за военное сотрудничество с Россией.