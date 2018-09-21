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МИД Китая вызвал посла США из-за России
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МИД Китая вызвал посла США из-за России 

Газета.Ru + ещё 18 21 час назад
Фото: AP Photo
Министерство иностранных дел Китая вызвало к себе американского посла в КНР из-за санкций, введенных в отношении страны за сотрудничество с Россией, передает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Сообщается, что китайское министерство иностранных дел сделало дипломату США резкое представление в связи с введением санкций в отношении структуры китайских вооруженных сил и "соответствующих ответственных лиц".
>> Китай отказался вести какие-либо переговоры с США
Других подробностей о разговоре не сообщается.
Ранее сообщалось, что представители министерства обороны Китая выразили крайнее возмущение и протест Соединенным Штатам в связи с введением санкций в отношении Китая за военное сотрудничество с Россией.
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