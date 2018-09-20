Историки из Китая ознакомились с достопримечательностями Ошской области Кыргызстана

Бишкек , 19 сентября / Синьхуа / — Группа китайских историков из Пекина ознакомилась с достопримечательностями Ошской области, что на юге Кыргызстана . В частности, гости посетили города Ош и Узген, сообщает государственное информагентство «Кабар»

Ученые из Китая посетили Узгенский исторический музей, башню Бурана и минареты, гору Сулайман-Тоо, провели беседы с коллегами-историками, студентами Ошского государственного университета.

Кроме этого, уже на севере Кыргызстана китайская делегация побывала на территории средневековых городов Баласагын и Саяб. —0—