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Историки из Китая ознакомились с достопримечательностями Ошской области Кыргызстана
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Историки из Китая ознакомились с достопримечательностями Ошской области Кыргызстана 

ИА Синьхуа 7 часов назад
Бишкек, 19 сентября /Синьхуа/ — Группа китайских историков из Пекина ознакомилась с достопримечательностями Ошской области, что на юге Кыргызстана. В частности, гости посетили города Ош и Узген, сообщает государственное информагентство «Кабар».
Ученые из Китая посетили Узгенский исторический музей, башню Бурана и минареты, гору Сулайман-Тоо, провели беседы с коллегами-историками, студентами Ошского государственного университета.
Кроме этого, уже на севере Кыргызстана китайская делегация побывала на территории средневековых городов Баласагын и Саяб. —0—
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