The Wall Street Journal (США): Империализм будет опасным для Китая

Реальная проблема Китая — это не так называемая «ловушка Фукидида», по логике которой растущая власть вроде Китая обязательно должна схлестнуться с уже утвердившейся властью вроде США , подобно тому, как древние Афины схлестнулись со Спартой. Не Фукидид, а Ленин предсказал ту непростую задачу, с которой сейчас столкнулась Народная Республика: он назвал это империализмом и сказал, что тот приведет к экономическому коллапсу и войне.

Ленин определил империализм как попытку капиталистической страны найти рынки и инвестиционные возможности за границей, когда ее внутренняя экономика насыщена избыточным капиталом и производственными мощностями. Согласно рассуждениям Ленина, если капиталистические державы не смогут находить новые рынки за границей, чтобы сбывать там излишки, их экономика схлопнется, миллионы людей лишатся работы, тысячи компаний обанкротятся, а финансовые системы разрушатся. Это высвободит революционные силы, которые будут угрожать своим режимам.

В таких условиях есть лишь один выход — экспансия. В «эпоху империализма» XIX и начала XX веков европейские державы стремились обзавестись колониями или зависимыми территориями, где они могли бы торговать избытками товаров и инвестировать излишек капитала в масштабные инфраструктурные проекты.

По иронии судьбы, именно в этой ситуации и оказался сегодня «коммунистический» Китай. Его домашний рынок перенасыщен товарами и строительными мощностями, появившимися в результате десятилетиями выплачиваемых субсидий и бесконтрольного кредитования. Северная Америка, Европа и Япония все меньше хотят покупать сталь, алюминий и бетон, производимые в Китае. А Китай в свою очередь никак не может найти другие достаточно крупные проекты, чтобы чем-то занять свою раздувшуюся промышленную инфраструктуру. Его правители отреагировали на ситуацию попыткой создать «мягкую» империю в Азии и Африке, выдвинув инициативу под названием «Один пояс, один путь».

Многие аналитики надеялись, что когда экономика Китая созреет, страна будет больше напоминать США, Европу и Японию. Большой и состоятельный средний класс стал бы покупать достаточно товаров и услуг, чтобы поддерживать работу промышленности. Правительство государства всеобщего благоденствия облегчило бы переход страны к обществу среднего класса.

Ключевые китайские чиновники, похоже, полагают, что сейчас такое будущее нереально. Слишком много могущественных группировок весьма заинтересованы в том, чтобы сохранять статус-кво политики Пекина, и это не даст насильно ускорить мучительные изменения в китайской экономике. Но в отсутствие крупных реформ опасность серьезного экономического шока растет.

Инициатива «Один пояс, один путь» была направлена на то, чтобы поддерживать непрерывную экспансию в отсутствие серьезных экономических реформ. Китайские коммерсанты, банкиры и дипломаты прочесывают развивающийся мир в поисках рынков и инфраструктурных проектов, чтобы поддерживать «Корпорацию Китай» в платежеспособном состоянии. В 2014 году в статье в «Саус Чайна Морнинг Пост» (South China Morning Post) китайский чиновник сказал, что одна из целей «Одного пояса, одного пути» — это «перевод излишних мощностей за рубеж». Можете назвать это «империализмом с китайской спецификой», если хотите.

Но как сто лет назад заметил Ленин, попытка экспортировать избыточные мощности, чтобы избежать хаоса дома, может привести к конфликту за границей. Он предсказал, что конкурирующие империи будут бороться за рынки. Но и другие особенности такого развития событий делают эту стратегию опасной. Националистические политики мира противостоят таким проектам по «развитию», которые могут вогнать их страны в долги перед империалистической державой. В результате империализм — это путь к краху.

Сегодняшние проблемы Китая соответствуют этой схеме. Пакистан, крупнейший получатель финансирования в рамках инициативы «Один пояс, один путь», считает, что условия несправедливы, и хочет возобновить переговоры. Малайзия, вторая по величине цель инициативы, стремится сократить свое участие, с тех пор как прокитайские политики были выставлены из правительства. Мьянма и Непал отменили свои проекты в рамках этой инициативы. После того как Шри-Ланка была вынуждена на 99 лет предоставить Китаю в аренду порт Хамбантота, чтобы выплатить долги, страны Азии и Африки начали перечитывать мелкий шрифт в своих контрактах и ворчать о неравных условиях.

Между тем меркантилистская торговая политика Китая — субсидии, хищение интеллектуальной собственности и скоординированные общенациональные усилия по выявлению новых целевых отраслей и обеспечению в них доминантного положения для Китая — удерживает Европу и Японию в объятиях Вашингтона, несмотря на их неприязнь к президенту Трампу.

Главная проблема Китая — не сопротивление США его росту. Проблема состоит в том, что внутренняя динамика экономического роста вынуждает правителей страны выбирать между проведением мучительных и дестабилизирующих мер по экономической адаптации Китая и продолжением политики экспансионистского развития, которая ведет к конфликтам и изоляции за границей. Ленин полагал, что капиталистические страны в той ситуации, в какой сейчас оказался Китай, обречены на ряд войн и революций.

К счастью, Ленин был неправ. 70 лет западной истории с момента Второй мировой войны показали, что при правильной экономической политике и сочетании растущей покупательной способности с международной экономической интеграцией можно вырваться из сценария империалистического развития, характерного для XIX и начала XX веков. Но если Китай не извлечет уроки из этих примеров, он может так и остаться запертым в этой «ловушке Ленина», и его стратегия борьбы за дальнейшее укрепление внутренней стабильности приведет к созданию еще более мощной антикитайской коалиции по всему миру.